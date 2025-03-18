 
الثلاثاء 2025-03-18 11:38 ص
 

دهون البطن وقوة الذاكرة.. دراسة تكشف "علاقة مهمة"

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 18-03-2025 11:09 ص
الوكيل الإخباري-  توصلت دراسة علمية إلى أن الحفاظ على الوزن السليم وتجنب تكوين الدهون في منطقة البطن يساعدان في الحفاظ على سلامة وظائف المخ مع تقدم العمر.اضافة اعلان


ووجدت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية (Jama Open Network) أن طبيعة الوجبات الغذائية التي يتناولها الشخص ومقاييس تكون الدهون في منطقة البطن يمكن أن تؤثر على القدرات العقلية وقد تؤدي إلى تراجع الوظائف الإدراكية للإنسان.

وتوصل الفريق البحثي من عدة جامعات، من بينها لايبزيج الألمانية وأوكسفورد البريطانية ومونبيليه الفرنسية، إلى هذه النتائج بعد تحليل بيانات مجموعتين من البالغين، حيث كانت المجموعة الأولى تضم أكثر من 500 شخص في منتصف العمر، وتمت متابعة عاداتهم الغذائية لمدة ثلاثين عامًا.

أما المجموعة الثانية، فكانت تضم نحو 660 شخصًا، وأُجريت لهم عمليات تصوير بالرنين المغناطيسي للمخ، إضافةً إلى إخضاعهم لاختبارات لقياس قدراتهم العقلية عندما بلغوا 70 عامًا.

وأظهرت الدراسة أن الحرص على تناول الوجبات الصحية حتى منتصف العمر يساعد في تحسين وظائف منطقة الحُصين وسلامة المادة البيضاء في المخ مع تقدم السن.

ويذكر أن الحُصين في المخ يضطلع بدور مهم في تكوين الذكريات، فيما تساعد المادة البيضاء في عمليات التعلم والتركيز وحل المشكلات.

وتبين أن زيادة معدلات تكون الدهون في منطقة البطن يقترن بـضعف الذاكرة ووظائف المخ.

وفي تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية، أكد الباحثون أن أفضل وقت للالتزام بتناول الوجبات الصحية والتخلص من دهون البطن بغرض الحفاظ على القدرات العقلية يكون خلال المرحلة العمرية بين 48 و70 عامًا.

سكاي نيوز
 
 
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طب وصحة دهون البطن وقوة الذاكرة.. دراسة تكشف "علاقة مهمة"



 
 




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