علماء صينيون يدحضون أضرار الدهون الحيوانية

الوكيل الإخباري- أظهر باحثون صينيون من جامعة "هونان" الزراعية، وجامعة الجنوب أن النظام الغذائي الذي يحتوي على كمية معتدلة من الشحوم يقلل من تراكم الدهون والالتهابات في الأنسجة الدهنية.



ودحض العلماء التصورات التقليدية حول أضرار الدهون الحيوانية، مشيرين إلى أن تناول الشحم ضمن النسبة الموصى بها (25% من القيمة الطاقية للنظام الغذائي) يحسن التمثيل الغذائي من خلال تنظيم توازن الأنسجة الدهنية.



واجه الخبراء الصينيون مفارقة حيث على الرغم من التوصيات باستبدال الدهون الحيوانية بالدهون النباتية، أخذت حالات السمنة في الازدياد. ويوصي خبراء التغذية الصينيون باستهلاك 25-30 غراما فقط من الزيت النباتي يوميا وتجنب الأطعمة الدسمة ذات الأصل الحيواني.

بينما أكد الباحثون أن النظام الغذائي التقليدي الغني باللحوم والشحوم الحيوانية، يرتبط بانخفاض معدل انتشار السمنة والسكري مقارنة بالنظام الغذائي النباتي. وأجرت العلماء تجارب على الفئران.



واستمرت التجربة 24 أسبوعا، حيث تلقت الفئران 25% من السعرات الحرارية من الدهون. ووُجد أن الشحم يقلل من تراكم الدهون أكثر من الزيوت النباتية، وذلك بسبب زيادة مستوى حمض التوروكوليك، مما يحسن امتصاص الدهون ويقلل العمليات الالتهابية.



كما لوحظ أن الشحم غني بالأحماض الدهنية المفيدة التي تزيد من حساسية الجسم للأنسولين وتساعد في التحكم بمستوى السكر في الدم. ومع ذلك، لم يلغ أحد ضرر الإفراط في استهلاك الدهون، كما أظهرت دراسة على الفئران نُشرت في أغسطس من العام الماضي من قبل علماء فيتناميين.