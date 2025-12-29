كل ساعة تأخير في النوم بين 9 مساء و3 صباحًا تضر جسمك

الوكيل الإخباري- حذر الدكتور دينيش سينغ ثاكور من أن النوم بعد منتصف الليل يؤثر سلبًا على وظائف الجسم الحيوية، ويقلل الشفاء الطبيعي وحرق الدهون وتوازن الهرمونات.

وأكد أن النوم قبل الساعة 11 مساءً مهم، مع تجنب الكافيين بعد 4 عصرًا وتقليل استخدام الشاشات، وتناول أطعمة غنية بالمغنيسيوم. وأوضح أن النوم ليس رفاهية بل ضرورة للحفاظ على صحة الجسم ووظائفه الأساسية.