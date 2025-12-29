كل ساعة تأخير في النوم بين 9 مساء و3 صباحًا تضر جسمك

وأكد أن النوم قبل الساعة 11 مساءً مهم، مع تجنب الكافيين بعد 4 عصرًا وتقليل استخدام الشاشات، وتناول أطعمة غنية بالمغنيسيوم. وأوضح أن النوم ليس رفاهية بل ضرورة للحفاظ على صحة الجسم ووظائفه الأساسية.
-
أخبار متعلقة
-
لماذا يزداد خطر الجفاف في الشتاء؟
-
هل تهدد النقود صحتك؟.. نصائح لتجنب العدوى
-
اكتشاف تأثير مفيد للقهوة والشاي على الجهاز التنفسي
-
انخفاض حرارة الجسم.. تهديد للقلب والصحة العامة في الطقس البارد
-
دور وقائي للبكتيريا المعوية ضد مرض السكري
-
نزهة قصيرة بعد الأكل.. سر الصحة البدنية والعقلية
-
هل يصبح الثوم بديلًا لغسول الفم؟
-
ترند "البيتزا الباردة" على تيك توك.. هل يقلل من ارتفاع السكر في الدم؟