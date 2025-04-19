ماذا يحدث لجسمك عند تناول البندورة يوميا؟

الوكيل الإخباري- تمثل البندورة أهمية كبيرة لصحة الإنسان، لاحتوائها على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، ولكن ماذا يحدث عند تناولها يوميًا؟

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- الوقاية من الأمراض المزمنة

- بفضل مادة الليكوبين المضادة للأكسدة.

- تعزيز صحة القلب

- تقلل الكوليسترول وتضبط ضغط الدم.

- تحسين صحة البشرة

- تحمي من أشعة الشمس وتؤخر ظهور التجاعيد.

- دعم صحة العين

- تحافظ على النظر وتقلل خطر الضمور البقعي.

- محاربة الإمساك

- غنية بالألياف التي تحسن الهضم.

- المساعدة على فقدان الوزن

- منخفضة السعرات وتزيد الإحساس بالشبع.

- الوقاية من السرطان

- تقلل خطر سرطانات البروستاتا والمعدة والرئة.

- تقوية العظام

- تحتوي على الكالسيوم وفيتامين K الضروريين للعظام.

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