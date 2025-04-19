ماذا يحدث لجسمك عند تناول البندورة يوميا؟

- بفضل مادة الليكوبين المضادة للأكسدة.
- تعزيز صحة القلب
- تقلل الكوليسترول وتضبط ضغط الدم.
- تحسين صحة البشرة
- تحمي من أشعة الشمس وتؤخر ظهور التجاعيد.
- دعم صحة العين
- تحافظ على النظر وتقلل خطر الضمور البقعي.
- محاربة الإمساك
- غنية بالألياف التي تحسن الهضم.
- المساعدة على فقدان الوزن
- منخفضة السعرات وتزيد الإحساس بالشبع.
- الوقاية من السرطان
- تقلل خطر سرطانات البروستاتا والمعدة والرئة.
- تقوية العظام
- تحتوي على الكالسيوم وفيتامين K الضروريين للعظام.
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