السبت 2025-04-19 12:34 م
 

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البندورة يوميا؟

ل
تعبيرية
 
السبت، 19-04-2025 10:06 ص

الوكيل الإخباري-   تمثل البندورة أهمية كبيرة لصحة الإنسان، لاحتوائها على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، ولكن ماذا يحدث عند تناولها يوميًا؟

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- الوقاية من الأمراض المزمنة
- بفضل مادة الليكوبين المضادة للأكسدة.
- تعزيز صحة القلب
- تقلل الكوليسترول وتضبط ضغط الدم.
- تحسين صحة البشرة
- تحمي من أشعة الشمس وتؤخر ظهور التجاعيد.
- دعم صحة العين
- تحافظ على النظر وتقلل خطر الضمور البقعي.
- محاربة الإمساك
- غنية بالألياف التي تحسن الهضم.
- المساعدة على فقدان الوزن
- منخفضة السعرات وتزيد الإحساس بالشبع.
- الوقاية من السرطان
- تقلل خطر سرطانات البروستاتا والمعدة والرئة.
- تقوية العظام
- تحتوي على الكالسيوم وفيتامين K الضروريين للعظام.

 

الكونسلتو 







 
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