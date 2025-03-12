نصائح لتجنب نزلات البرد أثناء الصيام والتعامل مع الطقس الحالي

التغذية السليمة
اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن خلال شهر رمضان يعد من أهم العوامل للوقاية من نزلات البرد. يُفضل تناول الأطعمة الغنية بالخضروات، البروتينات، والابتعاد عن الأطعمة الدهنية والمقلية، كما يجب ألا نهمل وجبة السحور لأنها تمد الجسم بالطاقة اللازمة طوال اليوم.
النوم الكافي
النوم الجيد يعزز المناعة ويقلل من فرص الإصابة بالأمراض. النوم المبكر يعد ضروريًا للحفاظ على صحة الجسم، وإذا كنت تشعر بالتعب خلال اليوم، يُفضل أخذ قيلولة قصيرة لتعويض النوم.
النظافة الشخصية
النظافة الشخصية تلعب دورًا كبيرًا في منع انتشار الجراثيم، خاصة غسل اليدين بشكل منتظم بالماء والصابون، خصوصًا قبل تناول الطعام وبعد استخدام الحمام. كما يُفضل الابتعاد عن الأماكن المزدحمة لتقليل فرص العدوى.
تقوية المناعة
تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن، مثل الحمضيات (كالبرتقال والليمون) والخضروات الورقية (كالسبانخ)، يساعد في تعزيز جهاز المناعة. يمكن أيضًا اللجوء إلى المكملات الغذائية لتعويض أي نقص في العناصر الأساسية.
تجنب العادات السيئة
من الضروري الابتعاد عن العادات السيئة مثل التدخين، الذي يضعف الجهاز المناعي، أو التعرض للبرودة الشديدة، حيث يزيد ذلك من احتمالية الإصابة بنزلات البرد والانفلونزا.
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