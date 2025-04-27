5 علامات بعد التمرين تستوجب استشارة طبية فورا

الوكيل الإخباري- بعض الأشخاص الذين يعتادون على ممارسة الرياضة بشكل دوري قد يواجهون بعض العلامات التي تثير القلق بعد التمرين، مما يظن البعض أنها تشير إلى مشاكل صحية. وفيما يلي أبرز العلامات التي يجب الانتباه لها وفقًا لما ذكره موقع "WebMD" والتي قد تتطلب استشارة طبية:

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الألم الحاد والمفاجئ: ألم مفاجئ قد يشير إلى تمزق في الأربطة أو الأوتار أو العضلات، أو حتى كسر في العظام، ما يتطلب التوقف عن التمرين فورًا واستشارة الطبيب.

تورم أو كدمات غير طبيعية: ظهور انتفاخ أو كدمات كبيرة قد يدل على نزيف داخلي أو تلف في الأنسجة الرخوة.

صعوبة في التنفس: ضيق التنفس مع ألم في الصدر بعد التمرين قد يشير إلى مشاكل في القلب أو الرئتين، خاصة إذا حدث بشكل مفاجئ.

الدوخة: الدوخة قد تدل على انخفاض في ضغط الدم أو جفاف شديد أو مشاكل في القلب، مما يتطلب الراحة الفورية واستشارة الطبيب إذا تكررت.

الغثيان: الشعور بالغثيان بعد التمرين، خاصة إذا كان مصحوبًا بالتقيؤ، قد يشير إلى الإفراط في المجهود أو الجفاف الشديد أو مشاكل صحية أخرى، ما يتطلب تقييم طبي.