5 علامات بعد التمرين تستوجب استشارة طبية فورا

الألم الحاد والمفاجئ: ألم مفاجئ قد يشير إلى تمزق في الأربطة أو الأوتار أو العضلات، أو حتى كسر في العظام، ما يتطلب التوقف عن التمرين فورًا واستشارة الطبيب.
تورم أو كدمات غير طبيعية: ظهور انتفاخ أو كدمات كبيرة قد يدل على نزيف داخلي أو تلف في الأنسجة الرخوة.
صعوبة في التنفس: ضيق التنفس مع ألم في الصدر بعد التمرين قد يشير إلى مشاكل في القلب أو الرئتين، خاصة إذا حدث بشكل مفاجئ.
الدوخة: الدوخة قد تدل على انخفاض في ضغط الدم أو جفاف شديد أو مشاكل في القلب، مما يتطلب الراحة الفورية واستشارة الطبيب إذا تكررت.
الغثيان: الشعور بالغثيان بعد التمرين، خاصة إذا كان مصحوبًا بالتقيؤ، قد يشير إلى الإفراط في المجهود أو الجفاف الشديد أو مشاكل صحية أخرى، ما يتطلب تقييم طبي.
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