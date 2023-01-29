أبرز الحيل البسيطة التي تمكنك من السفر بأقل التكاليف

الوكيل الإخباري - يعتبر السفر ضمن الأنشطة ووسائل الترفيه المُكلفة، على الرغم من تحقيقه الكثير من الأغراض الممتعة والمميزة للتعرف على الشعوب والثقافات المختلفة. لذا، يمكن تحديد بعض الحيل البسيطة تمكن المسافر من التنقل والترحال بأقل التكاليف.



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اختيار الوجهة بعناية

من الطبيعي أن تكون بعض الأماكن أغلى ثمناً أو أرخص، لذا فإن النصيحة الأولى للسفر بميزانية محدودة هي البحث عن الأماكن المناسبة، ربما يكون مكانًا رخيصًا ويسهل الوصول إليه.

الحصول على تأمين السفر

إنها نفقات إضافية في البداية، لكنها ضمن الخطوات المميزة والتي يمكن الاحتياج إليها في حالة الطوارئ أو المرض أو سرقة الممتلكات والمتعلقات الشخصية.

السفر خارج موسم الذروة

قد لا يتمكن المسافر من ضمان الطقس، ولكن الوجهة السياحية المختارة ستكون أقل ازدحامًا، لن يتم توفير الكثير من المال فحسب، بل ستساعد هذه الفكرة في الحصول على كافة الخدمات والبرامج السياحية داخل الوجهة بشكل مجاني في بعض الأحيان والاستمتاع بالأجواء في هدوء دون تواجد الكثير من السياح من كافة بقاع العالم.



الحجز مسبقًا

ينصح بضرورة الحجز المبكر سواء حجز الطيران أو البرامج السياحية داخل الوجهة أو حجز الفندق، حيث أن هذا يؤدي إلى الحفاظ على الميزانية وتوفير النفقات المفاجئة، حيث أن حجز وسائل النقل والإقامة والأنشطة مُسبقًا أرخص وأقل إرهاقًا.



زيارة الأماكن الأقل جذبًا

لا يتم دائمًا الإعلان عن أماكن الإقامة عبر الإنترنت، ويمكن توفير المال عند السفر عن طريق الحجز مباشرةً مع المالك، خاصةً في الأماكن الموجودة في المدن الصغيرة أو في أماكن الإقامة مع العائلات، يعتمد الأمر حقًا على المكان الذي يتجه إليه المسافر.



السفر في منتصف الأسبوع

تكون الرحلات الجوية أكثر تكلفة في عطلات نهاية الأسبوع، لأن المزيد من الأشخاص يتمتعون بحرية السفر خلال هذه الفترة، لذا فمن الممكن تجربة السفر في منتصف الأسبوع في حالة القدرة على القيام بذلك.

سيدتي