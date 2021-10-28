الخميس 28-10-2021
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الخميس، 28-10-2021 04:20 م

أبرز المعلومات عن السياحة في البوسنة والهرسك

سياحة-البوسنة


الوكيل الإخباري - تقع البوسنة والهرسك في منطقة البلقان، تحدها صربيا من الشرق، والجبل الأسود من الجنوب الشرقي، وكرواتيا من الغرب والشمال. كانت البوسنة والهرسك المكان الذي اندمجت فيه الأعراق والتقاليد والثقافات المختلفة لعدة قرون، لذا، فهي تمتلك رواسب تاريخية عميقة وتراث ثقافي، وتحتفظ بندوب وبقايا الحرب المفجعة في التسعينيات في البوسنة والهرسك.

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أبرز المعلومات التي يجب معرفتها قبل السفر إلى البوسنة والهرسك :

 

 • البوسنة هي وجهة آمنة للزيارة، بخلاف الاعتقاد السائد بين العامة أن البلاد لا تزال في صراع، علماً أن البوسنة والهرسك تعرضت لأكثر من 20 عاماً للحروب اليوغوسلافية وحصار سراييفو.

• البوسنة ليست جزءاً من الاتحاد الأوروبي، إذ تحصل معظم الجنسيات على تأشيرة لمدة 90 يوماً في كل 180 يوماً عند الوصول. تحقق للتأكد من أنك مؤهل ولا تفترض أنه فقط لأن البلدان الأخرى تسمح بالسفر من دون تأشيرة، يمكنك دخول البوسنة.

• المارك البوسني هو العملة الرسمية التي تستخدمها جمهورية صربسكا أيضاً. يمكن للسياح في كثير من الأحيان الدفع بالدولار الأمريكي أو اليورو بسعر صرف غير مواتٍ، ويقبل السكان المحليون الكونا الكرواتية في أماكن قريبة من الحدود لكن لا تعتمد على الأشخاص الذين يقبلون العملات الأجنبية خاصة خارج المناطق السياحية.

• البوسنة هي مجتمع قائم على النقد، ربما لأن البلاد بدأت للتو في التعافي من الانهيار الاقتصادي بعد حرب البوسنة. تتوفر أجهزة الصراف الآلي حيث يمكنك أن تتوقع دفع ما يصل إلى 7 بالمائة من الرسوم والتحويلات والعمولات. ليست كل الأماكن تقبل بطاقات الائتمان. 

• تتوفر جولات المشي المجانية في سراييفو وموستار. يأخذ المرشدون المحليون الزوار حول شرح المعالم الرئيسية في سياق تاريخي وثقافي. عاش المرشدون الشباب خلال الحرب وسيشاركون السياح خبراتهم. 
• البوسنة ليست جزءاً من الاتحاد الأوروبي ولا تتمتع بنفس حرية التجارة مثل البلدان الأخرى. أسعار التجزئة أعلى بالنسبة للسلع المستوردة مثل الأحذية والملابس. قد تحصل على بطاقة أسعار من أوروبا الغربية في بعض المتاجر لمنتجات رخيصة منخفضة الجودة.

 

المصدر - سيدتي 

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