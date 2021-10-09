الوكيل الإخباري- سمح بحمل بعض المواد على متن الطائرة مقابل مواد أخرى ممنوعة، لذا من الضروري معرفتها قبل الانطلاق في رحلة السفر، وذلك للحفاظ على السلامة العامة داخل الطائرة.

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أبرز المواد المسموح والمحظور حمله على متن الطائرة :

الأسلحة النارية

لا يُسمح بحمل الأسلحة النارية داخل حقيبة اليد أو السفر، كما أنه يُحظر استخدام مشاعل ومسحوق المسدس في كل من الأمتعة المحمولة والأمتعة التي تم فحصها. من جهة ثانية، يسمح بالذخيرة في حقيبة مسجلة، لكن القواعد تختلف باختلاف شركة الطيران، بالإضافة إلى أنه يسمح بولاعات البنادق وأجزاء البنادق ومسدسات الحبيبات.

مواد الدفاع عن النفس

مواد الدفاع عن النفس محظورة في حقائب اليد، والتي تشمل العناصر المسموح بها في الأمتعة المسجلة رذاذ الفلفل، وعصي الليل، وبنادق الصعق، والمفاصل النحاسية، وغيرها من أسلحة فنون الدفاع عن النفس، كما أنه يجب أن يكون رذاذ الفلفل مزودًا بجهاز أمان لمنع التصريف أثناء النقل.

معدات رياضية

يُحظر استخدام معظم المعدات الرياضية كحقيبة يد، كما أنه يجب نقل مضارب البيسبول، والأقواس والسهام، وعصى الهوكي، واللاكروس، وأعمدة التزلج وعصا البلياردو، وبنادق الرمح في الأمتعة المسجلة.

أدوات أخرى

يُسمح باستخدام الأدوات بما في ذلك المفكات ومفاتيح الربط التي يبلغ طولها سبع بوصات أو أقل في حقائب اليد، والأدوات الأخرى كالفؤوس، والمطارق، مسامير، المناشير والأدوات التي يزيد طولها عن سبع بوصات يجب أن تكون معبأة في الأمتعة المسجلة.

المتفجرات

يُحظر حمل جميع المتفجرات والمواد السائلة القابلة للاشتعال والمواد الكيميائية سواء من الأمتعة المحمولة أو الأمتعة المفحوصة، كما تشمل المواد المحظورة أغطية التفجير، والديناميت، والمشاعل، والقنابل اليدوية والألعاب النارية والبنزين، ومشاعل الغاز، والولاعات والكلور.

السوائل

يُسمح بحفظ السوائل في زجاجات داخل حقائب اليد بكميات محدودة، بالإضافة إلى أن جميع الزجاجات يتم وضعها داخل كيس بسحاب، فضلًا عن ذلك أنه مسموح بحقيبة واحدة لكل شخص، وحليب الصناعي والأدوية مستثناة من القاعدة السائلة، ومن الضروري التصريح عنها عند نقط التفتيش الأمنية.

المصدر - سيدتي