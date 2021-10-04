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الإثنين، 04-10-2021 04:23 م

أبرز الوجهات السياحية الآمنة للزيارة في الشرق الأوسط

المملكة العربية السعودية


الوكيل الإخباري - يعدّ عامل الأمان من الأساسيات عند التخطيط لرحلات السفر بالنسبة للكثيرين خصوصاً السيدات والمسافرين بمفردهم.

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أبرز الوجهات السياحية الآمنة للزيارة في الشرق الأوسط :

 

الممكلة العربية السعودية
تحتل المملكة العربية السعودية الجزء الأكبر من شبه الجزيرة العربية، وهي وجهة آمنة لا بدّ من زيارتها للسياح، حيث تتعدد أماكن الجذب فيها، لتشمل الشواطئ الجميلة في جزر فرسان، والرحلات الاستكشافية إلى الصحراء الشاسعة في الربع الخالي. للراغبين في قضاء إجازة سياحية مميزة في المملكة العربية السعودية، تعدّ السياحة في العلا تجربة فريدة من نوعها، إذ تشهد المدينة العديد من الحضارات التاريخية القديمة، مما يجعلها وجهة سياحية جذابة، نظراً لوفرة معالمها البارزة، ومنها:


1 - بلدة العلا القديمة: هي من مناطق الجذب السياحي في المنطقة، حيث تجمع بين الجمال الطبيعي الآسر والتراث الثقافي. ويمكن العثور في هذا الموقع الرائع على متاهةً من الشوارع المهجورة التي تضم 900 منزل من الطوب الطيني، و400 متجر، وخمس ساحات. ، مع أزقةٍ متعرجةٍ ونوافذٍ تُطلّ على الممرات المخفية والتراسات على الأسطح التي تُلمِح فقط إلى العالم في الداخل.


2 - جبل الفيل: يبلغ ارتفاع هذه الصخرة الضخمة لحوالي 50 متراً وتقع شرقي العلا. لها شكل مختلف يشبه الفيل وتحيط بها مجموعة من الجبال ذات الأشكال والألوان المختلفة التي تجذب السياح من جميع أنحاء العالم.


3 - مدائن صالح: هي منطقة سياحية وتاريخية مهمة، مدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي. يعود تاريخها إلى عصور ما قبل التاريخ وتحتوي على لوحات صخرية منحوتة ومجموعة من النقوش والعديد من الآثار الإسلامية في العديد من القلاع والحصون.

 

الإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية المتحدة دولة حديثة بشكل مذهل، غنية بناطحات السحاب ومراكز التسوق والمباني الراقية والشواطئ الخلابة والطرق المعاصرة والمرافق العامة. ولكونها إحدى الوجهات الأكثر أماناً في العالم، يتهافت السائحين إليها بأعداد هائلة سنوياً.
جمعت الإمارات العربية المتحدة العالم في إكسبو 2020 دبي، وهو أول معرض يقام في الشرق الأوسط، ويحمل شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل"، ويضم أكثر من 190 دولة مشاركة في الحدث الذي سيستمر خلال ستة أشهر، مما يعطي الفرصة للجميع من كافة أنحاء العالم الوصول إلى التفاعلات اليومية المستقبلية. وتبلغ مساحة الموقع الرئيسي لمعرض إكسبو 2020 دبي 438 هكتاراً وتقع بين مدينتي دبي وأبو ظبي، بالقرب من الحدود الجنوبية لدبي مع أبو ظبي

 

سلطنة عُمان
في سلطنة عُمان، لا بدّ من مشاهدة مئات السلاحف البحرية الخضراء وهي تأتي لتعشش على أحد شواطئ عُمان خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر ونوفمبر. تعد قرية نزوى التاريخية موطناً لواحدة من أقوى القلاع في عمان، وهنا ستجد الكثير من الأسواق التي تبيع كل ما تريده. لن تكتمل الزيارة إلى عُمان من دون رحلة بحرية عبر خور الشام، واستكشاف سلسلة الجبال الشاهقة، والنوم في الصحراء.

 

المصدر - سيدتي 

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