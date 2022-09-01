أبرز معالم الجذب السياحية في فينيسيا

الوكيل الإخباري - وتعتبر مدينة فينيسيا (البندقية) من المدن السياحية الأشهر في ايطاليا إذ تستقطب ما يزيد عن 13 مليون سائح كل عام، وذلك لأنها تتميز بطابعها المعماري الفريد، فقد بُنيت المدينة على أعمدة خشبية تم نصبها على أكثر من 118 جزيرة، يربط فيما بين هذه الجزر حوالي 400 جسر، وبين الجزر هذه يوجد حوالى 170 قناة مائية تمر من خلالها، وذلك يجعل من القوارب وسيلة المواصلات الأكثر شهرة في المدينة.

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تضم فينيسيا العديد من معالم الجذب السياحي التي تستقطب إليها السُيَّاح من كل حدب وصوب؛ وفيما يلي قائمة بأبرزها:



برج سان ماركو كامبانيل St Mark's Campanile

يُعتبر واحداً من أجمل وأشهر الأبراج في إيطاليا، ويعد رمزاً شهيراً لمدينة فينيسيا لدرجة انتشاره على العديد من البطاقات البريدية والإعلانات السياحية.

ساحة سان ماركو St. Mark's Square



تعد ساحة سان ماركو بمثابة القلب السياحي لمدينة فينيسيا، وهي إحدى أشهر الساحات والميادين في المدينة، إذ تشكّل موطناً للمعالم السياحية الشهيرة مثل قصر دوجي وجسر التنهدات، وغالباً ما تزدحم المنطقة بالناس، كما ويوجد العديد من المطاعم في محيط ميدان سانت مارك التي توفّر قوائم متنوّعة من المأكولات والحلويات، كما وتوجد عدّة متاجر محليّة متخصّصة في عالم الأزياء الراقية إضافةً إلى الأكشاك التي تبيع فن الزجاج والهدايا والتحف.

ليدو Lido

تعتبر ليدو إحدى جزر مدينة فينيسيا وهي عبارة عن منتجع وضاحية سكنية ذات أجواء هادئة ومثالية للاستمتاع بقضاء عُطلة رائعة ولا تُنسى برفقة العائلة أو الأصدقاء، حيث تتوفّر فيها الشواطئ الجميلة وأكشاك الوجبات الخفيفة والمطاعم المتنوّعة والفنادق الفاخرة، وتُقام فيها المهرجانات الرائعة مثل مهرجان فينيسيا السينمائي.

جسر ريالتو Rialto Bridge



هو الجسر الأشهر في البندقية، ومن أهم معالم الجذب السياحي في المدينة وذلك لحصوله على عدد زيارات كبير جدا لتمتعه بزخارف جمالية رائعة إلى جانب المناظر الرائعة التي يطل عليها.



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