أبرز معالم الجذب السياحي حول بحيرة كونستانس في ألمانيا

الوكيل الإخباري - تقع بحيرة كونستانس، المعروفة بالألمانية باسم "بودينسي"، أسفل الحافة الشمالية لجبال الألب. إنها ليست أكبر بحيرة في ألمانيا فحسب، بل إنها أيضًا واحدة من أجمل المسطحات المائية في أوروبا. تحدها النمسا وسويسرا، وهي تقدم مناظر خلابة بشكل مذهل مع امتدادها المهيب من المياه.

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في الآتي، أبرز الأماكن السياحية التي يمكن زيارتها بحيرة كونستانس:

كونستانز مينستر والمدينة القديمة

كونستانز، التي تقع بالقرب من الحدود السويسرية، هي أكبر مدينة على بحيرة كونستانس. إنه أيضًا مركز ثقافي مهم به مشهد مسرحي وموسيقي نشط. من بين العديد من المباني القديمة الجذابة كونستانز مينستر.

سيرغب المسافرون بصحبة أطفال في إضافة SEA LIFE Lonstanz إلى مسارات رحلاتهم. هنا ، يمكنك قضاء بضع ساعات ممتعة في مشاهدة مجموعة متنوعة من الحياة البحرية ، بما في ذلك أنواع المياه العذبة الأصلية في المنطقة ونهر الراين. من المعالم البارزة المشي في النفق عبر حوض أسماك البحر الأحمر الكبير. بعد ذلك ، توجه إلى متحف بحيرة كونستانس الطبيعي المجاور، والذي يوفر لمحة رائعة عن النباتات والحيوانات الموجودة في بحيرة كونستانس وحولها.

جزيرة الزهور المدهشة (مايناو)



واحدة من أكثر مناطق الجذب السياحي شهرة حول بحيرة كونستانس هي "جزيرة الزهور" المذهلة التي تبلغ مساحتها 110 فدانًا في مايناو. على بعد ما يزيد قليلاً عن سبعة كيلومترات شمال كونستانز، قبالة الشاطئ الجنوبي لـ Überlinger See ، يجذب هذا الموقع العديد من الزوار بمتنزهاته وحدائقه الجميلة ، المليئة بالنباتات شبه الاستوائية والاستوائية.

المصدر - سيدتي