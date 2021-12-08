الأربعاء 08-12-2021
الوكيل الاخباري

قطر تتجاوز 148 ألف جرعة معززة من لقاحات كورونا

بريطانيا تسجل 161 وفاة و51342 إصابة بكورونا

إقرار نظام معدِّل لرسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين

إعادة تشكيل مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية بترا

خالد عربيات مفوضاً متفرغاً في مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الأربعاء

الملك يحضر جانبا من اجتماعات العقبة

الأشغال تدعو المواطنين لتوخي الحيطة والحذر في الظروف الجوية السائدة

وفاة طفل خلال لعبه في منزله بجرش

تحذيرات من الأمن العام بشأن الحالة الجوية

الأربعاء، 08-12-2021 04:35 م

أبرز معالم الجذب السياحي حول بحيرة كونستانس في ألمانيا

36573


الوكيل الإخباري - تقع بحيرة كونستانس، المعروفة بالألمانية باسم "بودينسي"، أسفل الحافة الشمالية لجبال الألب. إنها ليست أكبر بحيرة في ألمانيا فحسب، بل إنها أيضًا واحدة من أجمل المسطحات المائية في أوروبا. تحدها النمسا وسويسرا، وهي تقدم مناظر خلابة بشكل مذهل مع امتدادها المهيب من المياه.

اضافة اعلان

 

في الآتي، أبرز الأماكن السياحية التي يمكن زيارتها بحيرة كونستانس:

 

كونستانز مينستر والمدينة القديمة

كونستانز، التي تقع بالقرب من الحدود السويسرية، هي أكبر مدينة على بحيرة كونستانس. إنه أيضًا مركز ثقافي مهم به مشهد مسرحي وموسيقي نشط. من بين العديد من المباني القديمة الجذابة كونستانز مينستر.

سيرغب المسافرون بصحبة أطفال في إضافة SEA LIFE Lonstanz إلى مسارات رحلاتهم. هنا ، يمكنك قضاء بضع ساعات ممتعة في مشاهدة مجموعة متنوعة من الحياة البحرية ، بما في ذلك أنواع المياه العذبة الأصلية في المنطقة ونهر الراين. من المعالم البارزة المشي في النفق عبر حوض أسماك البحر الأحمر الكبير. بعد ذلك ، توجه إلى متحف بحيرة كونستانس الطبيعي المجاور، والذي يوفر لمحة رائعة عن النباتات والحيوانات الموجودة في بحيرة كونستانس وحولها.

 

جزيرة الزهور المدهشة (مايناو)

واحدة من أكثر مناطق الجذب السياحي شهرة حول بحيرة كونستانس هي "جزيرة الزهور" المذهلة التي تبلغ مساحتها 110 فدانًا في مايناو. على بعد ما يزيد قليلاً عن سبعة كيلومترات شمال كونستانز، قبالة الشاطئ الجنوبي لـ Überlinger See ، يجذب هذا الموقع العديد من الزوار بمتنزهاته وحدائقه الجميلة ، المليئة بالنباتات شبه الاستوائية والاستوائية.

 

المصدر - سيدتي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Lake-Lucerne

عناوين جذابة في لوسيرن عند السياحة في سويسرا

36018

أفضل الأماكن السياحية لزيارتها في إدنبرة

35990

نصائح للتغلب على الحالات الطارئة خلال الرحلة

35609

أشهر الأماكن السياحية في بورتو البرتغالية

34030

مستلزمات السفر للبحر

166170

إدراج قرية رجال ألمع السعودية على قائمة أفضل القرى السياحية في العالم

أخبار متعلقة
35609

أشهر الأماكن السياحية في بورتو البرتغالية

33173

زوروا أشهر الأماكن السياحية في بازل السويسرية

tourism-in-honolulu

هونولولو وجهة سياحية لا تفوت

160731_1e364aed89

جزر زنجبار مثالية لمحبي رحلات السفاري والاستكشاف

26583

أشهر الأماكن السياحية الجديرة بالزيارة في لويزيانا

25762

أبرز الأماكن السياحية الجديرة بالزيارة في ميامي