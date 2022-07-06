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الأربعاء، 06-07-2022 04:00 م

أجمل أماكن السياحة في هنغاريا

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الوكيل الإخباري - تعتبر هنغاريا أكثر من مجرد عاصمتها المتألقة "بودابست"، بالقلاع ذات التماثيل والبحيرات المذهلة والكهوف غير العادية والغابات الكثيفة.

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تعمل الأماكن التي لا تعد ولا تحصى للزيارة في المجر على تحويل واحدة من أكثر البلدان شعبية في أوروبا الشرقية إلى وجهة سياحية حيوية. تأثرت البلاد بشكل كبير بغزائها، وهو أمر واضح في هندستها المعمارية وثقافتها المثيرة للاهتمام. في الآتي، جولة على أشهر الأماكن السياحية في هنغاريا.

 

بحيرة بالاتون
تعد بحيرة بالاتون بلا شك واحدة من أفضل الأماكن للزيارة في المجر. البحيرة التي يطلق عليها أيضًا اسم البحر المجري لها خط ساحلي طويل يبلغ طوله 197 كيلومترًا والذي يحيط به في الواقع مسار للدراجات يمكن للزوار ركوبه. البحيرة محاطة بمدن المنتجعات وغابات جميلة خاصة في حديقة بالاتون أبلاندز الوطنية.

 

اجتيليك

يعد Aggtelek’s Baradle Cave أحد أكثر الأماكن إثارة للاهتمام للزيارة في المجر، ويحتوي على أكثر تشكيلات الهوابط المذهلة. خاصة أن الكهف "Giant’s Hall" مذهل وممتع لمحبي الطبيعة.

 

تابولكا

لا يوجد في العديد من البلدات أو المدن كهف شاسع تحت الأرض ولكن تابولكا تمتلكه! إنه "كهف البحيرة" الجميل تحت الأرض الذي يضم تابولكا من بين الأماكن الشهيرة للزيارة في المجر. يقع كهف البحيرة في وسط المدينة مباشرةً، وهو مفتوح للجمهور ويشتهر أيضًا بخصائصه الطبية.

 

هولوكو

غالبًا ما تُعد هولوكو من بين أفضل أماكن للزيارة في المجر، وهي جزء حي من التاريخ. تحتوي القرية الصغيرة على شارعين فقط ولكنها تعتبر أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو بفضل هندستها المعمارية الفريدة.

 

سيدتي

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