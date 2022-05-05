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الخميس، 05-05-2022 03:32 م

أجمل الأماكن السياحية في العاصمة الإسبانية

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الوكيل الاخباري- إذا كنت تفكرين في زيارة العاصمة الإسبانية مدريد، فهي تحتضن الكثير من الأماكن التاريخية والمعالم السياحية، كما أنها تعتبر منبعاً للثقافة، وتوصف بأنها إحدى أجمل مدن أوروبا على وجه العموم، وإسبانيا خصوصاً.

وتتميز مدريد بجوها الجميل صيفاً، وهو الذي يجذب إليها السياح بشكل كبير، حيث يقام العديد من الفعاليات المميزة والأنشطة الرائعة.

وسنقدم هنا شرحاً مبسطاً عن أهم المعالم في مدريد:

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متحف ديل برادو

هو المتحف الوطني الرئيسي في إسبانيا، وأحد أقدم أماكن السياحة في العاصمة، وقد شيد في القرن الثامن عشر، ويشاهد الزائر بداخله كمية كبيرة من الأعمال واللوحات الفنية لأهم الفنانين العالميين، والتي تخص الفن الأوروبي بين القرنين الثاني عشر والتاسع عشر، ويضم 2300 لوحة من المجموعة الملكية للفنون، وعدداً كبيراً من التماثيل والرسومات والمطبوعات، ومجموعة كبيرة من أعمال فنانين مشهورين، مثل: فرانسيسكو دي غويا، ودييغو فيلاس كيز، وتيتيان، وبيتر بول روبنز، وهيرونيموس بوش.

ويصنف على أنه الوجهة السياحية المفضلة في مدريد، ويتميز بقربه من معظم الفنادق الموجودة بالعاصمة.

 

متحف رينا صوفيا

ويعرف أيضاً باسم متحف الملكة صوفيا المركزي للفنون، ويعتبر واحداً من أهم المقاصد السياحية في مدريد، ويضم الكثير من الأعمال الفنية القديمة والمعاصرة، وإلى جانب عرضه لعدد كبير من أعمال أشهر الفنانين، مثل: بيكاسو، وسلفادور دالي، وميرو، وفرانسيس بيكون، فإن المتحف يستضيف الكثير من المعارض المعاصرة.

 

زهرة الخليج

 




 

 


 

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