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الخميس، 19-08-2021 03:03 م

أجمل الأماكن السياحية في جزر الفارو المعزولة عن العالم - صور

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الوكيل الإخباري - تشتهر جزر فارو بالقرى المعزولة والجبال الرائعة هذا المكان البعيد عن الطريق في منطقة شمال المحيط الأطلسي يمنح المسافرين العزلة في محيط لا مثيل له لذلك، إذا كنت ترغب في الاستمتاع بأوقات هادئة بعيداً عن الصخب.

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جزر فارو الزاخرة بمجموعة منوعة من الأماكن السياحية الجديرة بالزيارة.

 

 

شلال مولافوسور

كانت قرية جسادالور حتى عام 2004 معزولة تمامًا عن بقية العالم. بفضل النفق الجميل، يمكنك الآن الوصول بسهولة إلى واحدة من أروع الشلالات في العالم تتساقط المياه من علو حوالي 30 متراً مباشرة في المحيط.

ترولانيبا

البحيرة فوق المحيط تجذب المسافرين من جميع أنحاء العالم، حيث يتهافتون إلى هذا المنظر الجميل للغاية لينغمسوا في واحدة من عجائب الطبيعة العظيمة. 
عندما تكون على حافة الجرف، يتحول المشهد بأكمله إلى وهم بصري حيث تبدو البحيرة مرتفعة عن سطح البحر أكثر مما هي عليه في الواقع. 

 

ساكسن

على بعد ساعة واحدة فقط بالسيارة من العاصمة تورشفان، ستكون محاصرًا بين الحقول الخصبة والقمم الشاهقة في ساكسن المناظر الطبيعية في ساكسن رائعة للغاية سترى المنازل ذات الأسطح العشبية والكنيسة القديمة الشهيرة والجميلة والبحيرة الرملية.

 

 

المصدر - سيدتي 


 




 

 


 

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