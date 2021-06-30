الوكيل الإخباري - إن جمال المناظر الطبيعية تجعل ويلز وجهة سفر فريدة، بينما يتحدث الجميع الإنجليزية، فإن جزءاً من متعة زيارة ويلز هو تعلم بعض العبارات من إحدى أقدم اللغات في أوروبا، تشتهر الدولة أيضاً بعدد كبير من القلاع المهيبة، الجبال والوديان والسواحل الخلابة في ويلز جذابة، ولا تكتمل الرحلة إلى لويلز من دون زيارة إحدى حدائقها الوطنية المذهلة.

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أجمل الأماكن السياحية في ويلز:

سنودونيا



تعد جبال حديقة سنودونيا الوطنية في شمال ويلز واحدة من أشهر الأماكن التي يجب زيارتها في ويلز. يبلغ ارتفاع عدد قليل من قمم سنودونيا 900 متر، كما أنها توفر خلفية مذهلة لمصبات الأنهار والبحيرات ومناجم الأردواز والقرى.

تعتبر رياضة المشي لمسافات طويلة نشاطاً شائعاً في سنودونيا، وهناك مقابر من العصر الحجري الحديث وآثار رومانية لاستكشافها في المتنزه أيضاً، سكة حديد مسننة تأخذ الزوار إلى قمة سنودون.

كونوي





تقع مدينة كونوي القديمة ذات التاريخ الغني في شمال ويلز على مصب كونوي بالقرب من غابات سنودونيا، تهيمن قلعة كونوي ذات الأحجار الداكنة على مشهد المدينة، بُنيت الجدران الضخمة للقلعة وثمانية أبراج مستديرة في القرن الثامن عشر من قبل إدوارد الأول ، ولا تزال سليمة وفخمة.

توفر المناظر من الساحات للزائرين إطلالة شاملة على القاعة الكبرى بالقلعة والجدران والأبراج التي تحيط بالمدينة التي تعود للقرون الوسطى.

ساحل بيمبروكشاير





موطن الحديقة الوطنية الساحلية الوحيدة في ويلز، مقاطعة بيمبروكشاير تشمل شبه الجزيرة الجنوبية الغربية والجزر البحرية في البلاد، يشتهر المتنزه الوطني، الذي يزوره أكثر من أربعة ملايين شخص كل سنة، بمسار ساحل بيمبروكشاير، الذي يمتد لمسافة 300 كيلومتر على طول قمم الجرف المطلة على الخط الساحلي الصخري.



حديقة بريكون بيكونز الوطنية



سُميّت الحديقة على اسم زوج من التلال التي يبلغ ارتفاعها 900 متر وتقع في قلب المتنزه، وتمتاز بمناظر طبيعية من التلال المتدحرجة ووديان الأنهار الصخرية والمراعي والمروج المائية، الحديقة مليئة بالبقايا الأثرية لتاريخ ويلز الطويل، بما في ذلك الأحجار الدائمة من العصر البرونزي، والحصون من العصر الحديدي والقلاع النورماندية.

المصدر - سيدتي