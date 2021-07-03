أجمل الأماكن في الشرق الأوسط للسياحة والسفر

الوكيل الإخباري - في الشرق الأوسط تجد الكثير من الوجهات السياحية الرائعة التي يفضلها نجوم السنيما والمشاهير وعشاق السياحة والسفر ورحلات السفاري والمغامرات، حيث تقع المنطقة العربية على مفترق طرق ثقافي بين الشرق والغرب وتميل في الوقت الحاضر إلى احتلال عناوين الأخبار حيث أصبح العالم كله يتجه لزيارة المعالم السياحية العربية المذهلة وهي بمثابة مهد رئيسي للحضارة الإنسانية ومزاراً سياحياً للجميع.

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أجمل الأماكن للسياحة والسفر في دول الشرق الأوسط :

إسطنبول، تركيا

تقع إسطنبول عند نقطة التقاء أوروبا وآسيا وهي تقع على أحد أعظم مفترق طرق ثقافي في العالم ولها تاريخ يضاهيه. لا تزال إسطنبول الحديثة واحدة من أجمل مدن العالم ، حيث ترتفع مآذن آيا صوفيا العظيمة ومسجد السلطان أحمد في الأفق فوق مجموعة رائعة من البازارات والمياه الهادئة للقرن الذهبي والبوسفور أدناه.



البتراء، الأردن

لا أحد ينسى البتراء لأول مرة عند دخولك إلى الموقع ، تمر عبر أضيق الخوانق، كما لو كان من خلال عين بعض الإبرة السحرية، قبل الخروج إلى مدينة الأنباط المفقودة العظيمة ، حيث تلوح في الأفق الواجهة اليونانية الرومانية المنحوتة بشكل رائع للخزانة من واجهة المنحدر، أمام ، وهذا مجرد واحد من عشرات المعابد والمقابر الرائعة المنتشرة في الصخور الصخرية وقمم التلال.



القاهرة ، مصر

إذا تساءلت يوماً عن شكل الحياة الدولة المصرية القديمة في العصور الوسطى، فإن القاهرة القديمة أو " القاهرة الإسلامية "، كما يطلق عليها - هي مكان جيد مثل أي مكان للسماح لمخيلتك بالتجول فيه.

كابادوكيا، تركيا

إذا قرر الجان تولكين الخروج من الأرض الوسطى، فمن المحتمل أنهم يريدون العيش في كابادوكيا،هناك نفحة مميزة من السحر حول المناظر الطبيعية الفريدة في المنطقة، مع مجموعتها السريالية من الأعمدة الصخرية الغريبة والمخاريط والفطر والتكوينات الجيولوجية الغريبة الأخرى.



واحة سيوة، مصر

من أبرز معالم الجذب السياحي رمال وصحراء سيوة ومنذ أن جاء الإسكندر الأكبر اليها لاستشارة أوراكل المقيم في عام 332 قبل الميلاد، يقال إن المغامر المقدوني العظيم زار الاسكندرية، للحصول على تأكيد أنه ينحدر من زيوس، ستجد أن معظم الزوار الحديثين سعداء بما يكفي لاستكشاف قصبات سيوة المبنية من الطوب اللبن وبقايا المقابر المصرية القديمة والمعابد اليونانية الرومانية.

وادي رم، الأردن

عندما طلب ديفيد لين خلفية أيقونية مناسبة لسيرته الذاتية العظيمة لورنس العرب عام 1962، استدار إلى وادي رم الذي لا يضاهى .

إنه وادي كبير في الشرق الأوسط - مع الجمال - يتشقق وادي رم عبر الجبال الخشنة في جنوب الأردن ويتآكل في بعض الأماكن إلى منحدرات بلون مغرة ويتشقق في مناطق أخرى إلى وديان شديدة الانحدار، حقاً إنها من أروع المزارات السياحية العربية الممتعة التي تستحق زيارتك لها.



جبيل، لبنان

يلتقي البحر الأبيض المتوسط بالشرق الأوسط في ميناء جبيل القديم، المحاط بين الشواطئ الجميلة والجبال الوعرة على الساحل شمال بيروت، جبيل هي واحدة من أقدم المدن المأهولة بالسكان في العالم .

أصفهان، إيران

جوهرة في إيران تاج الصورة الثقافي وأصفهان يضم مجموعة استثنائية من المساجد القرميد الأزرق، المدارس التاريخية والخانات، والأسواق القديمة محشوة السجاد والحرف اليدوية، وجميع الطرق المؤدية إلى واسعة نقش الإلكترونية جهان، أنها واحدة من أروع المعالم السياحية في العالم حيث ساحات المدينة الأكثر روعة.

شبه جزيرة مسندم، سلطنة عمان

"نرويج الجزيرة العربية، كما يتم وصفها في الغالب (على الرغم من أنها أكثر دفئاً إلى حد كبير) مسندم هي الشرق الأوسط في أروع المناظر الطبيعية.

تلتقي الأرض بالبحر بطريقة دراماتيكية حيث تنغمس صخرة الحجر الشاهقة ذات الصخور الحمراء في المياه الزرقاء للخليج العربي، مما يخلق مناظر طبيعية متاهة من الخوار (المضايق) والخلجان والجزر.

برج العرب، دبي، الإمارات العربية المتحدة

قد يبدو الجمال العربي إلى أن يكون شأنا القديمة إلى حد كبير ولكن لا يوجد في الشرق الأوسط الحديث أيضا معجزات لها أيضا والتي تجسدت في الآفاق المستقبلية بشكل مذهل قطر الحديثة، أبو ظبي وخاصة دبي .

ستجد في النهاية برج العرب الهائل، الأيقونة الضخمة ذات الشكل الشراعي التي فعلت أكثر من أي شيء آخر لوضع المدينة على خريطة العالم - واحدة من أكثر المباني روعةً وبالتأكيد أجملها شيدت في أي مكان على هذا الكوكب خلال الخمسين سنة الماضية.

المصدر - سائح