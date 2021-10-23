أجمل اماكن سياحية استوائية للسفر شتاءاً

الوكيل الإخباري - من أهم مكونات الأجازة الإستوائية المثالية أن تكون اماكن سياحية وسط الشواطئ الرائعة و المياة الدافئة و المشاهد الخصبة الساحرة و أشعة الشمس المشرقة و الشعاب المرجانية الملونة و الساحرة.

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وكل جهة أستوائية تقدم مايميز عن غيرها من الجهات الأخرى من الجمال الطبيعى فضلاً عن تمتعها بمعالم ثقافية وهندسة معمارية خاصة بها ناهيك عن وجود العديد من الأختلاف فى العادات و التقاليد و المأكولات فيعد مسألة العثور على جهة استوائية تقضى فيها العطلة والأستمتاع فيها بأجمل المناظر الخلابة أمر محير قليلاً.



أفضل الوجهات الاستوائية التي يمكن زيارتها خلال فصل الشتاء :

جزر البهاما



يبدأ موسم الذروة في جزر البهاما في ديسمبر تقريباً، وتبقى درجات الحرارة مثالية للاستمتاع بحمامات الشمس على الشاطئ أو السباحة في المياه الفيروزية الرائعة. جزر البهاما، أرخبيل يتكون من حوالي 700 جزيرة، وهو مكان مثالي لقضاء العطلات في منطقة البحر الكاريبي. من الشواطئ الرائعة البيضاء والفنادق الفاخرة إلى المواقع والمتاحف التاريخية، تضم جزر البهاما مروحة واسعة من معالم الجذب.

كانت الجزر ذات يوم ملاذاً للقراصنة، وأصبحت اليوم وجهة مثالية للأثرياء والمشاهير، وأي شخص يستمتع بالصيد على مستوى عالمي وركوب القوارب والغوص والإبحار.

كوستاريكا

أولئك الذين يسعون إلى مغامرة خريف صديقة للبيئة يجب ألا ينظروا إلى أبعد من كوستاريكا، أكثر من 30% من أراضي البلاد محمية، وهو أمر أساسي بالنظر إلى أن كوستاريكا تحتوي على خمسة في المائة من التنوع البيولوجي في العالم. لذلك، يحلو السفر إلى كوستاريكا لمشاهدة القرود في الغابات وتذوق الفواكه الاستوائية الطازجة مثل البابايا والمانجو، فضلاً عن الاستلقاء على الشاطئ، أو استكشاف الغابات، أو تسلق البراكين، أو مجرد الاستمتاع بمنظر رائع.

بليز

في بليز، يعد الغوص في الكهوف والغطس قبالة الحاجز المرجاني لأمريكا الوسطى والسير عبر الغابة واستكشاف أطلال المايا من الأنشطة الشهيرة. تظل درجات الحرارة ثابتة خلال النهار وتنخفض قليلاً في الليل. إذا كنت ترغب في الحصول على طقس جاف، فاحجز رحلتك في أوائل نوفمبر.





جزر المالديف

تجذب جزر المالديف السائحين لزيارتها في الخريف. تحتوي معظم الفنادق على جزيرة كاملة منعزلة وتتنوع الأنشطة حسب المكان الذي تقيم فيه في الأرخبيل، من الغوص مع أسماك قرش الحوت وأسماك شيطان البحر إلى زيارات الجزيرة الثقافية وركوب الأمواج وغير ذلك الكثير. وينصح بالتوجه إلى الأسواق المحلية لشراء المشغولات اليدوية، والهدايا التذكارية، والملابس. إذا كنت من عشاق الهندسة المعمارية، فيمكن زيارة بعض المواقع الأثرية، والقصر الرئاسي، والمتحف الوطني.

المصدر - سيدتي

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