الخميس 30-12-2021
الوكيل الاخباري

توقيف عدد من الأشخاص بعد محاولتهم تلقي المطعوم بدلا عن آخرين

تجارة الأردن : تخفيض الرسوم الجمركية يحد من حالات التهريب

مدير الأمن العام يرعى حفل توزيع جوائز التفوق الرياضي لعام 2021

أبو فرسخ: انتشار أوميكرون سيؤدي للقضاء على كورونا.. والأردن قد يسجل 15 ألف إصابة يومياً

انخفاض جديد على نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

رصد 7 ملايين دينار لشراء اجهزة تعلّم عن بُعد في 2022

الخارجية لـ"الوكيل الاخباري": نتابع تفاصيل جريمة مقتل أردنية على يد زوجها في إيرلندا

وزيرة الدولة للشؤون القانونية تلتقي اللجنة البارالمبية

قرار قضائي بحبس 5 أشخاص أصدروا شهادات تلقي لقاح كورونا مزورة

الخميس، 30-12-2021 04:37 م

أخطاء يجب تجنبها عند السفر إلى فرنسا

44254


الوكيل الإخباري - يرتكب بعض المسافرين الكثير من الأخطاء أثناء السفر إلى فرنسا، علماً أن الأخيرة تضم عناوين سياحية ترضي جميع أذواق المسافرين لا سيما عشاق الموضة وهواة التاريخ والآثار، ومحبي المغامرة والإثارة.

اضافة اعلان

 

تناول المأكولات والمشروبات في المطاعم الفاخرة
يفضل تجنب تناول هذه النوعية من المأكولات والمشروبات في المطاعم الفاخرة والتي قد تكلف المسافر الكثير من الأموال وبالتالي هذا يؤدي إلى تدمير الميزانية الموضوعة للرحلة، لذا فمن الممكن استبدال هذه المطاعم ببعض الأماكن التي تكون النفقات فيها قليلة وليست باهظة

 

تجنب المواصلات العامة في فرنسا
تعتبر وسائل النقل العام مريحة بشكل عام وملائمة وبأسعار معقولة في فرنسا، لذا لابد من التأكد منها قبل استخدامها، وذلك لمنع حدوث أي مشكلات نتيجة للتزاحم والتي قد تُعرض السائح إلى السرقة والاحتيال.

 

الفشل في تعلم جداول المواعيد الفرنسية
يتمتع الفرنسيون بجدول زمني أوروبي يختلف عن الثقافة المفتوحة على مدار الساعة، لذا فمن الضروري القيام بكافة الأنشطة في جميع المواعيد الخاصة بها دون حدوث أي خلل في ذلك حتى لا تفوت المسافر الكثير من الأنشطة والمواعيد.


عدم ختم تذكرة القطار
يفضل أن يقوم المسافر بختم تذكرة القطار، حيث في حالة النسيان هذا قد يؤدي إلى تعرض المسافر إلى دفع الغرامة الكبيرة، وذلك لقيام المفتشين بدوريات منتظمة في مخارج محطات المترو.

البقاء في باريس فقط عند زيارة فرنسا
إذا كان المسافر يرغب في زيارة الكثير من الأماكن والمدن المختلفة في فرنسا، فلا يمكن قضاء الكثير من الوقت في باريس، حيث تتعدد المدن التي يمكن قضاء وقت مميز داخلها، كمرسيليا، وبوردو، فضلًا عن الشواطىء الفرنسية المميزة، وإمكانية السير لمسافات طويلة والتجديف والسباحة في البحيرات والأودية.

 

 

سيدتي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
43316

نصائح لرحلة آمنة في رأس السنة للحماية من أوميكرون

44159

نصائح ضرورية للسفر لأول مرة إلى أوروبا

61c996794c59b74a3112d8ef

أهم اكتشافات أثرية رائعة في العام 2021

44562

أفضل وسائل المواصلات عند السفر

44619

أفضل الوجهات الشتوية المشمسة لعام 2021

43788

نصائح لتجنب التسمم الغذائي أثناء السفر

أخبار متعلقة
POM-KUWAIT-18

الكويت تلزم المسافرين إليها بتلقي جرعة معززة من لقاح كورونا

40478

طرق تعديل حجز الطيران