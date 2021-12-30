أخطاء يجب تجنبها عند السفر إلى فرنسا

الوكيل الإخباري - يرتكب بعض المسافرين الكثير من الأخطاء أثناء السفر إلى فرنسا، علماً أن الأخيرة تضم عناوين سياحية ترضي جميع أذواق المسافرين لا سيما عشاق الموضة وهواة التاريخ والآثار، ومحبي المغامرة والإثارة.



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تناول المأكولات والمشروبات في المطاعم الفاخرة

يفضل تجنب تناول هذه النوعية من المأكولات والمشروبات في المطاعم الفاخرة والتي قد تكلف المسافر الكثير من الأموال وبالتالي هذا يؤدي إلى تدمير الميزانية الموضوعة للرحلة، لذا فمن الممكن استبدال هذه المطاعم ببعض الأماكن التي تكون النفقات فيها قليلة وليست باهظة

تجنب المواصلات العامة في فرنسا

تعتبر وسائل النقل العام مريحة بشكل عام وملائمة وبأسعار معقولة في فرنسا، لذا لابد من التأكد منها قبل استخدامها، وذلك لمنع حدوث أي مشكلات نتيجة للتزاحم والتي قد تُعرض السائح إلى السرقة والاحتيال.

الفشل في تعلم جداول المواعيد الفرنسية

يتمتع الفرنسيون بجدول زمني أوروبي يختلف عن الثقافة المفتوحة على مدار الساعة، لذا فمن الضروري القيام بكافة الأنشطة في جميع المواعيد الخاصة بها دون حدوث أي خلل في ذلك حتى لا تفوت المسافر الكثير من الأنشطة والمواعيد.



عدم ختم تذكرة القطار

يفضل أن يقوم المسافر بختم تذكرة القطار، حيث في حالة النسيان هذا قد يؤدي إلى تعرض المسافر إلى دفع الغرامة الكبيرة، وذلك لقيام المفتشين بدوريات منتظمة في مخارج محطات المترو.



البقاء في باريس فقط عند زيارة فرنسا

إذا كان المسافر يرغب في زيارة الكثير من الأماكن والمدن المختلفة في فرنسا، فلا يمكن قضاء الكثير من الوقت في باريس، حيث تتعدد المدن التي يمكن قضاء وقت مميز داخلها، كمرسيليا، وبوردو، فضلًا عن الشواطىء الفرنسية المميزة، وإمكانية السير لمسافات طويلة والتجديف والسباحة في البحيرات والأودية.

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