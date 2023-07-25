أخطاء يجب تجنبها عند السفر بمفردك

الوكيل الإخباري - قد ترغبين في السفر وحدك، فهو تجربةٌ مثيرةٌ بلا شك، إذ يمكنكِ فعل كل ما يحلو لكِ، من زيارة أماكن الجذب السياحي الموجودة في البلد الذي تنوين السفر إليه، إلى تناول العشاء في جميع المطاعم المفضلة لديك، واختيار البقاء في الفندق الذي تريدين، إن الأمر بالفعل أشبه بحلمٍ جميل.

اضافة اعلان



لكن رغم كل ما ذكرناه سابقاً، فإن هناك العديد من الأمور، التي يجب على الجميع تجنبها عند حجز رحلة طيران وفندق وطاولة لشخص واحد. نرصد، هنا، بعض الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها؛ حتى تتمكني من قضاء إجازة فردية رائعة.



حزم الكثير من الحقائب:

عند السفر منفردة، فإن ذلك يعني أنه لا يوجد حولكِ من يساعدك، وأن طاقم شركة الطيران أو موظف الفندق لن يكون موجوداً دائماً لخدمتك، لذا من المهم ألا تحزمي الكثير من الحقائب، وأن تحتوي أمتعتك على احتياجاتك الأساسية دون أن تكون كبيرة جداً، لتتمكني من حملها لفترات طويلة من الزمن.

الإفراط في وضع أنشطة خلال يومك:

قد يكون من الأفضل بالنسبة لكِ وضع جدولٍ زمنيٍ مليءِ بالأنشطة خلال اليوم، لكن ذلك ليس صحيحاً، إذ من الأفضل ترك مساحة صغيرة للتنفس أثناء سفرك، لأن التأخيرات يمكن أن تحدث، ويمكن أن تستغرق الرحلات وقتاً أطول من المتوقع، كما أنكِ قد تجدين نفسكِ راغبة في قضاء بعض الوقت الإضافي في المقهى، أو المتحف، أو المنتجع الصحي.



عدم وضع خطة بديلة:

في بعض الأحيان، تحدث أمور غير متوقعة قد تضطرين معها لإلغاء كل ما قمتِ بتحضيره من أنشطة خلال يومك، مثل: الحجوزات الملغاة، أو الوجهات المخيبة للآمال. لذا من المهم أن تضعي خطةً بديلة دائماً؛ حتى تتمكني من الاستمتاع بكل لحظة من وقتك.



التقليل من شأن تكاليف السفر الخاصة بك:

قد تضعين في الحسبان ميزانيةً محددة، بناءً على الأماكن التي ترغبين في زيارتها، لكن من المهم جلب القليل من المال الإضافي، إذ يمكن أن ترتفع أسعار الدخول إلى مناطق الجذب المحلية، ويمكن أن تزيد أسعار سيارات الأجرة، كما أنه دائماً يكون البقشيش متغيراً. أي حددي ميزانيتك، ثم أضيفي إليها مبلغاً للطوارئ.

الخوف من التبذير:

عند سفركِ منفردة فإنكِ ستضعين ميزانيةً محددة، لكن لا تنسي أنكِ تذهبين في رحلة مليئة باكتشاف الذات، والقليل من الانغماس في تدليل الذات، لذا حاولي ألا تبخلي على نفسك بجعلها تجربةً لا تُنسى من خلال حجز بعض الأماكن الرائعة، مثل: الفنادق والمنتجعات والمطاعم، حتى لو كانت باهظة الثمن قليلاً.



الخوف من تكوين صداقات جديدة:

عند الذهاب إلى مكانٍ جديد، فإن أول ما تخشينه هو الاقتراب من الناس، لكن تذكري أنه يمكن للناس الجدد، الذين تقابلينهم أثناء سفرك، أن يتحولوا بسهولة إلى أصدقاء مدى الحياة، وأسهل طريقة لمقابلة الآخرين تكون من خلال الجولات الجماعية، أو الإقامة في النزل.



عدم إخبار المقربين بوجهتك:

أحياناً، تجدين نفسكِ واقعةً في مشكلةٍ ما، وتحتاجين إلى العون، لذا من الجيد مشاركة خططك مع أحد أفراد العائلة أو أحد الأصدقاء الموثوق بهم، وتحديد مسار رحلتك لهم؛ حتى تكون لديهم أسماء وأرقام هواتف الفنادق الخاصة بك، وأبلغيهم بالتحديثات، عندما تنتقلين من موقع إلى آخر، وشاركي أي تغييرات على طول مسارك.

زهرة الخليج