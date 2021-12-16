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الخميس، 16-12-2021 03:50 م

أرخص الدول السياحية في أوروبا

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الوكيل الإخباري - من المعروف أن السياحة في أوروبا مكلفة بعض الشيء خصوصاً في الأماكن السياحية والعواصم الشهيرة.

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إلا أن هناك بعض الدول التي تعدّ الأرخص في القارة الأوروبية، أهمها:

 

الدنمارك: أرخص الدول الاسكندنافية

تشتهر الدول الاسكندنافية بكونها أغلى الوجهات في أوروبا، ولكن إذا كنت ترغب في زيارة شمال أوروبا، فهناك طرق للقيام بذلك بشكل صحيح ومن دون إنفاق مبالغ طائلة.
من بين جميع الدول الاسكندنافية، الدنمارك هي الأرخص، رغم أنها لا تزال باهظة الثمن عند مقارنتها بمناطق أخرى في أوروبا. لتوفير المال حقًا في هذه الرحلة، سيتعين عليك تخطي موسم الصيف المزدحم، وربما الربيع أيضًا، لأن الطقس الدافئ اللطيف يجذب الكثير من السياح مما يتسبب بارتفاع الأسعار. ومع ذلك، فإن أسعار الرحلات الجوية والإقامة أرخص بنسبة تصل إلى 40 % بين سبتمبر ونوفمبر.

 

بلغاريا: أرخص دول أوروبا الشرقية 

بالنسبة للأسعار الرخيصة في أوروبا، هناك عدد قليل جدًا من الأماكن التي تفوقت على بلغاريا، وهي دولة شرقية متواضعة لا تزال بعيدة جدًا عن المسار المطروق. في الصيف، يصل السياح من البلدان المجاورة إلى بلغاريا للاستمتاع بالبحر الأسود بأسعار منخفضة بشكل لا يصدق، لكن بقية العام، البلد هادئ. وهذا يعني عدم وجود حشود كبيرة، وعدم ارتفاع أسعار الإقامة والطعام والدخول إلى مناطق الجذب.

 

البرتغال: أرخص دول أوروبا الغربية

بفضل وصلات الحافلات والترام والقطارات الجيدة، من السهل السفر في جميع أنحاء البرتغال من دون إنفاق الكثير. في حين أن لشبونة يمكن أن تكون أغلى ثمناً قليلاً، إلا أن تناول الطعام والترفيه في أي مكان آخر في البلاد مناسب جدًا للميزانية، حتى الوجهات الشاطئية الشهيرة مثل شاطئ كاميلو في الغارف يمكن زيارتها.

 

المصدر - سيدتي 

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