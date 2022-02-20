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الأحد، 20-02-2022 01:04 م

أستراليا تفتح حدودها أمام السياح المطعمين اعتبارا من الغد

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الوكيل الاخباري- أعلنت أستراليا، اليوم الأحد، فتح حدودها الدولية أمام السياح الأجانب المطعمين اعتبارا من يوم غد الاثنين.

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وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، في مؤتمر صحفي، نقله الموقع الإخباري الأسترالي "سيفين نيوز"، إن 1,2 مليون شخص حول العالم حصلوا على تأشيرات الدخول ويمكنهم الآن القدوم إلى أستراليا، موضحا أنه خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة ستهبط 56 رحلة في أستراليا.


ويأتي قرار فتح الحدود الأسترالية بعد نحو عامين من إغلاقها استنادا إلى ارتفاع معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا مع انخفاض معدل الإصابات ورغبة الحكومة في التعايش مع الجائحة.


وحدثت معظم حالات الإصابة بالفيروس البالغ مجموعها 2,7 مليون إصابة في أستراليا منذ ظهور متحور كورونا الجديد "أوميكرون" في أواخر تشرين الثاني الماضي.


ومع ارتفاع معدل التطعيم بجرعتين لأكثر من 94 بالمئة من الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاما سجلت أستراليا أقل من 5000 وفاة وهي أقل بكثير مقارنة بالعديد من البلدان المتقدمة الأخرى.


وأعيد فتح الحدود الأسترالية تدريجيا منذ تشرين الثاني الماضي حيث سمح أولا للأستراليين بالسفر داخل وخارج البلاد ثم دخول الطلاب الدوليين وبعض رجال الأعمال، وبدءا من يوم غد يمكن للسياح الأجانب والمزيد من رجال الأعمال دخول البلاد.

 

بترا

 




 

 


 

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