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الإثنين، 15-11-2021 03:59 م

أشهر الأماكن السياحية الجديرة بالزيارة في لويزيانا

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الوكيل الإخباري - في لويزيانا، الواقعة جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، تمتزج اللمسات الجنوبية الأمريكية والمأكولات والتراث معًا في وجهة ذات مناظر خلابة توجد المستنقعات والعمارة الاستعمارية الفرنسية والقرى والمزارع التاريخية داخل حدود لويزيانا.

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أشهر الأماكن السياحية الجديرة بالزيارة في لويزيانا:

 

يتكون جزء كبير من ولاية لويزيانا من أراضي رطبة. تغمر هذه المناطق مع الفصول وهي غير مأهولة بشكل عام، لكنها موطن لعدد كبير من الحيوانات البرية. يتم الإعلان عن جولات المستنقعات في جميع أنحاء الولاية، وهي فرصة رائعة لرؤية جانب مختلف تمامًا من لويزيانا.

 

أوك ألي بلانتيشن

قع أوك ألي بلانتيشن على ضفاف نهر المسيسيبي، ويعود تاريخه إلى أوائل القرن التاسع عشر. ومع ذلك، فإن زقاق البلوط الذي سمي به أقدم من ذلك. إنه إنجاز رائع للمناظر الطبيعية، حيث يوجد صف مزدوج من الأشجار مظلة مظللة. مثل معظم المزارع التي يعود تاريخها إلى تلك الفترة، كان أوك ألي يعمل في مجال قصب السكر، وكان يعتمد بشكل كبير على العمل بالسخرة.

 

باتون روج

قد تكون نيو أورلينز هي المكان الأكثر شعبية للزيارة في لويزيانا، ولكن باتون روج هي العاصمة التاريخية للولاية. تعد جامعة ولاية لويزيانا نقطة جذب كبيرة في المدينة.

 

المصدر - سيدتي 

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