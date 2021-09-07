الوكيل الإخباري - تجمع المدينة البافارية التي يبلغ عمرها 950 عامًا بين السحر الرومانسي والماضي تعد مدينة نورمبرغ التاريخية التي تعود للقرون الوسطى (نورمبرج) واحدة من أهم مراكز الفنون والثقافة في ألمانيا، وواحدة من أشهر الوجهات السياحية في البلاد لطالما ارتبطت المدينة بالتقدم في العلوم والتكنولوجيا ، لا سيما في مجال الطباعة، كانت موطنًا لأول مطبعة في أوروبا ومركزًا لدراسة علم الفلك ؛ هنا نُشر أشهر أعمال نيكولاس كوبرنيكوس عام 1543.

اضافة اعلان

أشهر الأماكن السياحية الجديرة بالزيارة في نورمبرغ :

قلعة نورمبرغ

كلما عاد إمبراطور الإمبراطورية الرومانية إلى القلعة، كان قدومه يُعلن عن طريق موكب وموسيقى احتفالية ودق الأجراس. اليوم، في Knight’s Hall، يمكنك مشاهدة نسخة متحركة من المشهد المذهل المرسوم فوق النوافذ. بُنيت القلعة بشكلها الحالي في القرن الثالث عشر. تجول حول القاعة الإمبراطورية الفخمة، واستمتع بالمناظر من برج سينويل أو نظير 48 متراً في البئر العميق.



منزل ألبريشت دورر

منزل فنان عصر النهضة ألبريشت دورر هو الآن متحف مخصص لحياة الفنان وعمله. تُعرض أعماله حالياً في كل ركن من أركان العالم ، حتى على ألواح الشوكولاتة والعملات يُنظر إلى Dürer على نطاق واسع على أنه قد غير مسار تاريخ الفن من حيث هوسه نحو الكمال وجلب التكنولوجيا إلى وسط النقش. يحتوي المنزل ذو الإطار الخشبي على رسومات ونقوش للرجل نفسه.

هاوبت ماركت

بعد جولتك سيرًاً على الأقدام في قلعة نورمبرغ، يمكنك قضاء بعض الوقت في استكشاف هاوبت ماركت في المدينة بفضل الزخارف والأشكال المزخرفة، فإنها توفر مكاناً مثالياً لالتقاط صور سيلفي.



المتحف الوطني الجرماني

المتحف الجرماني الوطني هو موطن لأكبر مجموعة في البلاد تتعلق بالفن والثقافة الألمانية. يحتوي المتحف على أكثر من 1.3 مليون قطعة تتعلق بالتاريخ الفني والثقافي للمنطقة ، بما في ذلك الوثائق التاريخية على الرق ، ومجموعة من 17000 ختم، وأرشيف رائع للفنون الجميلة.

تشمل المعالم البارزة الأخرى مجموعة من 300000 من المطبوعات والرسومات واللوحات التي تمثل جميع المدارس الرئيسية هناك أيضاً مجموعة رائعة من الآلات الموسيقية التاريخية ومجموعة المنحوتات وعرض رائع للألعاب العتيقة وبيوت الدمى.

المصدر - سيدتي

اظهار أخبار متعلقة

