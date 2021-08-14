أشهر الأماكن السياحية في إنسبروك بالنمسا

الوكيل الإخباري - تعتبر إنسبروك، عاصمة تيرول، وجهة جذابة على مدار العام، نظراً لوفرة المعالم السياحية المنوعة التي ترضي جميع أذواق المسافرين.

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أفضل الأماكن السياحية في هذه المدينة النمساوية الخلابة.





غولدن روف

يقع المعلم الأكثر شهرة في إنسبروك غولدن روف في الجزء القديم من المدينة أمر الإمبراطور ماكسيميليان ببناء السقف اللامع، الذي يحتوي على أكثر من 2000 بلاط نحاسي، منذ أكثر من 500 عام على شرفة .

أشاد الزوار السابقون بالمتحف الصغير بالموقع ، ونصح الكثيرون بالتوقف في المدينة القديمة ليلاً لرؤية السقف الذهبي مضاءً.

شلوس أمبراس



يضم المتحف الموجود داخل قلعة أمبراس مجموعة من المصنوعات اليدوية من القرن السادس عشر المتعلقة بتاريخ إنسبروك تقع القلعة على تل، لذا يمكنك الحصول على مناظر جميلة للمناطق الريفية المحيطة.

شارع ماريا تيريزا

يعد شارع ماريا تيريزا أحد أشهر شوارع إنسبروك، وهو بقايا مجيدة لماضي المدينة الباروكي، ويعود تاريخه إلى 700 عام أصبح الشارع الآن متنزهاً للمشاة، والذي يقع خارج المدينة القديمة، محاطاً بقصور كانت مملوكة من قبل لطبقة الأرستقراطية في المدينة، بالإضافة إلى المقاهي والمتاجر والمعالم مثل عمود سانت آن وقوس النصر.

أشاد الزوار الجدد بالمناظر الخلابة للجبال التي يمكن رؤيتها من الشارع وقد حذر عدد قليل من المراجعين من أن الأسعار في المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم التي تصطف على طول الشوارع مرتفعة للغاية.

المصدر - سيدتي