الوكيل الإخباري - تزخر برلين، عاصمة ألمانيا، بالعديد من المواقع التي ستلفت انتباه الأزواج الذين يأملون في الاستمتاع بعطلتهم بعيداً عن الحشود.

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في الآتي، أشهر الأماكن السياحية في برلين.

نزهة في حديقة تريبتور

تحتوي الحديقة على كل ما تحتاجه في نزهة ، بدءًا من المنصات التي تبيع الآيس كريم، والأشجار التي توفر ظلًا رائعًا، إلى المناظر الطبيعية الجميلة. بمجرد الانتهاء من تناول الطعام، يمكنك استئجار أحد قوارب التجديف على الواجهة البحرية واصطحاب شريكك في رحلة قصيرة بالقارب حول المتنزه. إذا قمت بزيارة في عطلة نهاية الأسبوع، يمكنك أيضًا التحقق من أسواق عطلة نهاية الأسبوع كذكرى لرحلتك.

الشلال في فيكتوريا بارك

افتتحت هذه الحديقة في كروزبرج في عام 1894، في برلين، وهي موطن لـ Befreiungskriege، وهو نصب تذكاري خصصه الملك فريدريك وليام الثالث ملك بروسيا لحروب التحرير خلال حروب نابليون. كما أنها موطن لشلال كروزبرج، وهو شلال من صنع الإنسان. يقال إن الشلالات صممت بعد شلالات زاكل في كامينشيك أو بودجورنج في الجبال العملاقة.

عبور الجسر في شلوس شارلوتنبورغ



يعد شلوس شارلوتنبورغ أكبر قصر في برلين ويتميز بهندسة معمارية على الطراز الباروكي والروكوكو تجعله مشهدًا ملكيًا. كل صيف، تمتلئ أراضي القصر بالزهور الجميلة وأشجار الحمضيات الناضجة.

جسر أوبرباوم عند شروق الشمس



بُني هذا الجسر ذو الطابقين في الأصل في عام 1732 كجسر متحرك ويربط أحياء كروزبرج وفريدريشاين. تم تغييره إلى جسر حجري في عام 1896 واعتبر رمزًا لتوحيد برلين بعد تفكيك جدار برلين. تمت استعادة الجسر إلى حالته الأصلية بعد الحرب الباردة وتمت إضافة العديد من العناصر للزوار لتسجيل الخروج خلال زيارتهم.

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