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الإثنين، 21-06-2021 03:14 م

أشهر الأماكن السياحية في سانت لوسيا - صور

Saint-Lucia-is-a-sovereign-island-country-in-the-eastern-Caribbean-Sea-on-the-boundary-with-the-Atlantic-Ocean


الوكيل الإخباري - تعرف "سانت لوسيا" الخصبة وغير الملوثة السائحين، من فئة عشّاق الموسيقى، بخاصّة إلى "مهرجان سانت لوسيا للجاز والفنون" الربيعي، وهواة المغامرات الذين يتحدّون ذواتهم في تسلق جبال "بيتون" أو الانزلاق عبر الغابات المطيرة، والأزواج لقضاء شهر العسل والاسترخاء في أحد منتجعاتها المنعزلة.

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 أشهر الأماكن السياحية في سانت لوسيا : 

 

جبال "بيتون"


تعدّ جبال بيتون جزءًا من منطقة إدارة بيتون المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي؛ وفي هذا الإطار، يبلغ ارتفاع "جرو بيتون" إلى الجنوب 798 مترًا، و"بيتي بيتون" 750 مترًا، كانت تشكّلت الجبال خلال النشاط البركاني، منذ سنوات غابرة. تسلّق أي جبل من الجبلين "صعب".

 

خليج "ماريجوت"



يمكن القول إن خليج "ماريجوت" هو أجمل خليج في "سانت لوسيا"؛ يدعو خبراء السياحة إلى مشاهدته من "فيستا"، وذلك بين الطريق الساحلي الكاريبي الرئيسي والخليج نفسه، تنغمس سفوح التلال المورقة في الشاطئ المليء بالنخيل واليخوت، كان خليج "ماريجوت" أيضًا موقع تصوير فيلم 1967 Doctor Doolittle.

 

"سوفرير"

تحرس جبال "بيتونز" الشاهقة قرية الصيد "سوفرير"، التي تلتفّ حول خليج جميل.
لـ"سوفرير" تاريخ مثير للاهتمام يرجع إلى أن جوزفين، زوجة الإمبراطور نابليون بونابرت، ولدت هناك في سنة 1763، لكن في تاريخ "سوفرير" جانب مروّع، ففي ساحة البلدة كانت تقع المقصلة التي أقيمت خلال الثورة الفرنسية في سنة 1780. 

المصدر - سيدتي 

 




 

 


 

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