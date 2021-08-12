أشهر الأماكن السياحية في ستراسبورغ بفرنسا

الوكيل الإخباري - قد تقع ستراسبورغ في فرنسا الآن، لكن جذورها الألمانية لا تزال واضحة جداً. تفتخر هذه المدينة بمنازل ساحرة نصف خشبية وساحات مرصوفة بالحصى وواحد من أكبر أحياء القرون الوسطى في أوروبا. حتى مطبخه هو مزيج مثير للاهتمام من التأثيرات الألمانية والفرنسية.

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أشهر الأماكن السياحية في ستراسبورغ :

ساحة غوتنبرغ

سُمّي هذا المربع على اسم يوهانس جوتنبرج، الذي اشتهر باختراع آلة الطباعة بالحروف المتحركة عام 1440.

اليوم، تفتخر هذه الساحة بتمثال للمخترع بالإضافة إلى دائري عتيق يمثل تحويلًا ممتعاً للأطفال. يوجد أيضاً عدد من المطاعم حول الساحة حيث يمكن للزوار تناول الطعام يقع Place Gutenberg بالقرب من الكاتدرائية.

قصر روهان

كان قصر روهان الرائع والمثير للإعجاب في يوم من الأيام موطناً لأمير الأساقفة والكاردينالات في بيت روهان. بُني في أوائل القرن الثامن عشر الميلادي وصممه المهندس المعماري روبرت دي كوت .

استضاف هذا المعلم الجميل العديد من الشخصيات الشهيرة في التاريخ الفرنسي ، بما في ذلك ماري أنطوانيت ونابليون بقي هذا المبنى مع آل روهان حتى الثورة الفرنسية ، عندما تم بيعه بالمزاد العلني على مر السنين، تم تغييرها عدة مرات وفي وقت ما كانت بمثابة مجلس مدينة ستراسبورغ وهي اليوم موطن لثلاثة متاحف والمتحف الأثري ومتحف الفنون الزخرفية ومتحف الفنون الجميلة.



بونت كوفيرتس

يعتبر بونت كوفيرتس جزءاً من العمل الدفاعي الذي كان يوماً ما يحمي الحي التاريخي في ستراسبورغ اليوم ، لا يزال بإمكان الزوار رؤية الأبراج الأربعة ومجموعة من ثلاثة جسور تم بناؤها في القرن الثالث عشر الميلادي.

حتى القرن الثامن عشر الميلادي ، كانت هذه الجسور ، التي تعبر قنوات نهر إيل مغطاة بأسطح لحماية الرجال الذين كانوا يدافعون عنها. على الرغم من إزالة هذه الأغطية منذ فترة طويلة لا تزال الجسور تحتفظ باسم بونت كوفيرتس، مما يعني الجسور المغطاة اليوم ، تشكل الهياكل الرائعة خلفية ممتازة للصور الفوتوغرافية.

البرلمان الأوروبي



ستراسبورغ هي المقر الرسمي للبرلمان الأوروبي. هذا المبنى المذهل له أهمية كبيرة ليس فقط لفرنسا ، ولكن لأوروبا ككل يمكنك الدخول والتجول في المتحف التفاعلي لمعرفة المزيد حول كيفية عمل البرلمان الأوروبي تُعقد هنا 12 جلسة برلمانية سنوية يبلغ متوسط مدة كل منها حوالي أربعة أيام ، لذلك ليس من غير المألوف التواجد في ستراسبورغ خلال أحد هذه الاجتماعات الهامة يمكنك حتى إلقاء نظرة خاطفة على أحدها أثناء العمل. ملاحظة: يتم إغلاقه في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.

المصدر - سيدتي