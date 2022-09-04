أشياء يمنع اصطحابها في الطائرة

الوكيل الإخباري - توجد الكثير من الأشياء غير الضرورية التي يمنع اصطحابها في الطائرة نهائيًا وذلك لعدة أسباب تتعلق بالقواعد والمعايير الخاصة باستقلال الطائرة أثناء السفر، لذا يمكن تحديد عدد من هذه الأشياء لمنع الحصول عليها أثناء التواجد على متن الطائرة.

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السوائل غير القابلة للاشتعال والمواد الهلامية

تشتمل هذه الأشياء بما في ذلك الأطعمة والمشروبات ومستحضرات التجميل، جميع السوائل تقريبًا (مثل المشروبات ومحلول العدسات اللاصقة والشامبو ومنتجات المكياج والأدوية السائلة وطلاء الأظافر والعطور/ الكولونيا)؛ المواد الهلامية (مثل جل الشعر ومعجون الأسنان ومعقم اليدين) .

أعواد ثقاب والولاعات

قد يحمل الركاب ولاعات عادية وكتابًا واحدًا من أعواد الثقاب ومع ذلك، يُحظر استخدام هذه الأشياء في أي مكان (تلك التي يمكن إشعالها بضربها ضد أي سطح خشن وجاف) في كل من الأمتعة التي تم فحصها وحقائب اليد، لا يُسمح بالمطابقات في الأمتعة المسجلة.

بطاريات

يمكن حزم البطاريات الجافة في أكياس محمولة أو مسجلة، إلا أن هذه الأشياء أيضًا ضمن المحظورات التي يمنع حملها نهائيًا على متن الطائرة.



إبر الحياكة

يُسمح بمواد الحياكة والإبرة في حقائب اليد والأمتعة المفحوصة، ولكن من الضروري أيضًا التأكد من أن أي إبر حياكة ملفوفة أو محمية بطريقة أخرى لمنع إصابة معالجي الأمتعة والمفتشين.



الهدايا

يمكن حمل الهدايا المغلفة على متن الطائرة، بشرط أن تتوافق المحتويات مع لوائح السلامة والأمن، ولكن نظرًا لأن أجهزة الفحص الأمني قد تقوم بفك تغليف الهدايا للتفتيش، فمن المستحسن ترك الهدايا غير مغلفة حتى تصل إلى الوجهة.

إلكترونيات

لا يلزم اخراج العناصر الإلكترونية الصغيرة والمحمولة الأصغر من الكمبيوتر المحمول ذي الحجم القياسي، مثل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية، من الأمتعة أثناء الفحص يجب إزالة الأجهزة الإلكترونية الأكبر حجمًا، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة ووحدات التحكم في ألعاب الفيديو كاملة الحجم ومشغلات أقراص DVD بالحجم الكامل من علبها ووضعها في حاوية منفصلة وفحصها بشكل فردي عند نقاط التفتيش الأمنية.



الأدوية والمعدات الطبية

يمكن حمل جميع الوصفات الطبية والأدوية المتاحة دون وصفة طبية على متن الطائرة بكميات غير محددة، يمكن أيضًا تعبئة الضروريات الطبية الأخرى العصي ، والقوالب، ومجموعات اختبار السكر في الدم، والعكازات، والتغذية السائلة للركاب ذوي الإعاقة، والمواد المستخدمة لأسباب طبية أو تجميلية، مثل منتجات استئصال الثدي. في حقائب اليد يجب الإعلان عن هذه العناصر للمراقبين قبل المرور عبر الأمان وتخضع لفحص إضافي.



أغذية الأطفال ومعداتهم واحتياجاتهم

يُسمح بحليب الأطفال والعصير والأسنان المليئة بالهلام أو السائل وأغذية الأطفال المعلبة أو المجففة أو المصنعة على متن الطائرة إذا كان طفل رضيع أو طفل صغير يسافر، ولكن يجب إزالتها من الأمتعة المحمولة ، والإعلان عنها للمراقبين قبل المرور عبر الأمن ، وتخضع لفحص إضافي، بالإضافة إلى الطعام والتركيبات، يمكن نقل مناديل الأطفال المبللة ومقاعد سيارات الأطفال وحاملات الأطفال عبر الأمن وعلى متن الطائرة.

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