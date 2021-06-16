أطول 10 أنهار في العالم - صور

الوكيل الإخباري - تعد الأنهار عنصرًا رئيسًا في تشكيل تاريخ العالم، حيث أقيمت غالبية المجتمعات القديمة على طول الأنهار، كما شهدت ضفافها صعود وانهيار الإمبراطوريات المختلفة والمعارك الضارية.

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وتُعد الأنهار مصدرًا مهمًا للغذاء ومياه الشرب فضلاً عن أنها أهم معابر البضائع من بلد لآخر، وغيرها من الفوائد للإنسانية جمعاء، وقد قام موقع "ووندر ليست" بترتيب الأنهار العشر الأوائل، الأطول على وجه الأرض.

قائمة الأنهار بحسب الطول:



1- نهر النيل أطول نهر بأفريقيا في مصر والسودان بطول يصل إلى 6,695 كم.



2- نهر الأمازون أطول في أمريكا الجنوبية بطول يصل إلى 6,437 كم:





3- نهر اليانغتسي أطول نهر بآسيا في الصين بطول يصل إلى 6,380 كم:





4- نهر ميسيسيبي ميسوري جيفرسون أطول نهر بالولايات المتحدة الأمريكية بطول يصل إلى 6,275 كم:



5- نهر ينيسي في روسيا بطول يصل إلى 5,539 كم:



6- النهر الأصفر في الصين بطول يصل إلى 5,464 كم:





7- نهر أوب إرتيش في روسيا بطول يصل إلى 5,410 كم:



8- ريو دي لا بلاتا في البرازيل بطول 4,880 كم:

9- نهر الكونغو شامبيشي في الكوغو بطول يصل إلى 4,700 كم:





10- نهر أمور في روسيا بطول يصل إلى 4,444 كم:





المصدر - سائح