الوكيل الإخباري - تقع روفينج على الساحل الغربي لإستريا، وهي واحدة من أشهر المواقع السياحية وأكثرها تطوراً في كرواتيا. بُنيت البلدة القديمة على الجزيرة التي كانت متصلة بالبر الرئيسي فقط في القرن الثامن عشر ، تشتهر مدينة روفينج بأنها واحدة من أكثر المدن الخلابة والرومانسية على البحر الأبيض المتوسط، على مدى العقود القليلة الماضية.

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تجذب عددًا كبيرًا من السياح حيث يستمتعون بالتجول في شوارع البلدة القديمة الضيقة المرصوفة بالحصى، والاسترخاء على الجزر الصغيرة البالغ عددها 22، أو الاستمتاع بمناخ البحر الأبيض المتوسط المعتدل .

أفضل الأماكن السياحية في روفينج عند السياحة في كرواتيا :

المدينة القديمة



تقع مدينة روفينج القديمة في شبه جزيرة وهي شاهد على العصور الماضية والإنجازات القيمة للحرفيين السابقين أدت المساحة المحدودة إلى تشييد مبانٍ ضيقة وشوارع وميادين صغيرة في البلدات تحظى المداخن المصممة بشكل مميز بأهمية خاصة في وسط المدينة تم إعلان المدينة نفسها معلمًا ثقافيًا في عام 1963.

المتحف

تأسس متحف مقاطعة مدينة روفينج في عام 1954. وهو يضم نماذج قيمة من الفن ويضم أيضًا مكتبة علمية بها أكثر من 30.000 كتاب. يتم تنظيم العديد من المعارض على مدار العام في المتحف.

روفينج أكواريوم



الأكواريوم هو جزء من مركز أبحاث البحر التابع لمعهد Ruder Boškovic. يعمل الأكواريوم منذ أكثر من 100 عام وهو واحد من أقدم الأكواريوم في العالم.



ليم فيورد

يمكن الوصول إلى هذه العجائب الطبيعية الغريبة عن طريق البر أو عن طريق القارب من ميناء روفينج. يوصف بأنه مضيق بحري وقناة، لكنه في الحقيقة وادي نهر بطول 10 كيلومترات jحرسه سفوح جبلية شديدة الانحدار ترتفع إلى 100 متر.

المصدر - سيدتي

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