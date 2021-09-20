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الإثنين، 20-09-2021 04:36 م

أفضل الأماكن السياحية في لفيف أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - لفيف في أوكرانيا، مثل سانت بطرسبرغ في روسيا ، وبراغ في التشيك ، وكراكوف في بولندا، فهي مليئة بالتاريخ والهندسة المعمارية الرائعة وأشياء لا حصر لها للقيام بها.

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أشهر الأماكن السياحية الجديرة بالزيارة في لفيف عند السياحة في أوكرانيا:

 

بلوششا رينوك

تم إعلان لفيف كموقع للتراث العالمي لليونسكو في عام 1998، وتقع ساحة السوق القديمة هذه في قلبها. أعيد بناء الساحة تدريجياً بعد أن دمر حريق كبير في أوائل القرن السادس عشر الأصل. يحيط حوالي 40 منزلًا ريفيًا محيط المربع. معظم هذه المباني المكونة من ثلاثة وأربعة طوابق لها أبعاد موحدة ، مع ثلاث نوافذ في كل طابق تطل على الساحة.

 

بروسبكت سفوبودي

في الصيف، يكون الرصيف العريض في منتصف هذا الشارع الواسع هو مكان الاستراحة الرئيسي في المدينة ومركز حياة لفيف ، حيث يلتقط السياح المحليون الصور أمام تمثال شيفتشينكو يتنزه السكان المحليون على طول قطاع المنتزه ، ويتجول الأطفال في سيارات كهربائية مستأجرة ، ويضايق المتسولون الناس بأدب الذين يجلسون على العديد من مقاعد المتنزهات وحفلات الزفاف  إنه أيضًا مكان لمنافسة شطرنج لا نهاية لها.

 

قلعة لفيف العليا

تعد زيارة القلعة العليا تجربة مثالية في لفيف هناك القليل من الأدلة على تدمير الحصن الحجري الذي يعود إلى القرن الرابع عشر والذي كان مسقط رأس إلفيف ، لكن تل القمة الذي يرتدي علمًا أوكرانيا ضخماً ينفجر في مهب الريح يوفر إطلالات بزاوية 360 درجة على المدينة والتلال المشجرة التي تقع بينها.

 

المصدر - سيدتي 

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