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الثلاثاء، 05-10-2021 03:09 م

أفضل الأماكن السياحية في مانشستر

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الوكيل الإخباري - تعد مانشستر أسهل مكان للتعبير عن هويتك وتكوين صداقات جديدة ومقابلة أشخاص مختلفين عنك، علماً أن مانشستر هي واحدة من أكثر المدن شهرة في شمال إنجلترا، ولديها مروحة واسعة من العناوين والنشاطات السياحية المناسبة لكافة الفئات العمرية.

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أفضل الأماكن السياحية في مانشستر :

 

متحف العلوم والصناعة
كانت مانشستر مسقط رأس العديد من الاكتشافات والاختراعات المهمة، وكثير منها موثق في متحف العلوم والصناعة الواقع في أقدم محطة سكة حديد في العالم. ويحوي المتحف 12 صالة عرض منها قاعة Power Hall مع آلات تعمل بالماء والبخار من العصر الذهبي لصناعة المنسوجات، بالإضافة إلى السيارات القديمة المصنوعة في مانشستر. ولا يمكن الإغفال عن زيارة معرض الهواء والفضاء حيث تُعرض العديد من الطائرات التاريخية.

 

معرض مانشستر للفنون
غالباً ما يستضيف معرض مانشستر للفنون في مركز المدينة معارض مثيرة لفنانين مشهورين عالمياً مثل جوانا فاسكونسيلوس. تشمل مجموعاته الدائمة الأزياء واللوحات الزيتية والفنون الزخرفية.

قاعة مدينة مانشستر
إذا كان لديك الوقت فقط للاستمتاع بمبنى واحد في المدينة، فاجعله مانشستر تاون هول. الأسقف المزخرفة واللوحات الجدارية وفسيفساء النحل الشهيرة وبرج الساعة الذي يمكن التعرف إليه على الفور تجعل هذا أحد أفضل الأمثلة للهندسة المعمارية من هذه الفترة الزمنية في المملكة المتحدة بأكملها.

 

ملعب أولدترافورد
أصبحت مدينة مانشستر أكثر شهرة بسبب ناديي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي لكرة القدم. أولد ترافورد هو موطن مانشستر يونايتد. الملعب أيضاً ملحق به متحف.

 

الحي الصيني

يعد الحي الصيني في مانشستر ثالث أكبر الحي الصيني في أوروبا، وهو عبارة عن مجموعة من المطاعم الرائعة والمخابز اللذيذة ومتاجر الحرف اليدوية الرائعة. مثالي للنزهة بعد الظهر أو كوجهة لتناول وجبة مسائية. تأكد من إطلاعك على مهرجان السنة الصينية الجديدة في فبراير، والذي يتميز باستعراض رائع في الحي.

 

المصدر - سيدتي

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