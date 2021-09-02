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الخميس، 02-09-2021 03:21 م

أفضل الأماكن السياحية لقضاء شهر عسل في فصل الخريف

باتاغونيا


الوكيل الإخباري - على الرغم من أن الاسترخاء على الشاطئ هو الصورة النمطية لقضاء شهر العسل، إلا أن المناخ المعتدل بالنسبة للبعض وأوراق الأشجار البرتقالية تشكل بيئة مثالية للرومانسية يمكن للأزواج الاستفادة من الخريف للاستمتاع بوجهات خلابة.

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أفضل الأماكن السياحية لقضاء شهر عسل مثالي في فصل الخريف :

 

بيرو

الرحلة التي تستغرق أربعة أيام على طريق الإنكا إلى ماتشو بيتشو هي مغامرة محددة في الحياة، للحصول على مسارات يمكن الوصول إليها وإطلالات واضحة، اذهب في الخريف. استقل القطار من كوزكو إلى سفوح جبال الأنديز، مع إطلالات على وادي نهر أوروبامبا. بغض النظر عن كيفية وصولك إلى هنا، ارتدي ملابس دافئة؛ يمكن أن تختلف درجات الحرارة في المرتفعات طوال فترة التسلق. أيضاً، لا تفوّت زيارة مدينة كوزكو التاريخية وسوق بيساك الشهير.

 

بحيرة كومو 

رحلات ريفا البحرية، وأطباق الباستا اللذيذة، والتجول في القرى المثالية، والاسترخاء بجانب البحيرة، كلها عوامل جذب بالنسبة للأزواج. تقع بحيرة كومو ومدنها الخلابة (من بينها سيرنوبيو وبيلاجيو وفارينا) مقابل المشهد الدرامي لجبال الألب.

 

ماوي

تعتبر جزيرة ماوي مكاناً مثالياً لقضاء شهر العسل. تتمتع الجزيرة بشعور مصقول ولكنه مريح، مع خيارات طهي رائعة كافية لتناول الطعام في مطعم مختلف كل ليلة. فضلاً عن الشواطئ الخلابة والغابات المطيرة ومشاهدة الحيتان خلال أوقات معينة من العام

 

فلورنسا

من مشاهدة غروب الشمس الذهبي على نهر أرنو، والتنزه في حدائق بارديني تعدّ فلورنسا واحدة من أفضل الأماكن في إيطاليا. لتجربة رومانسية، ينصح باستكشف فلورنسا بعربة تجرها الخيول، وحضور حفلة موسيقية كلاسيكية، والاستمتاع برحلة المنطاد فوق توسكانا.

 

المصدر - سيدتي 

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