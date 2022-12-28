أفضل الدول المناسبة لاحتفال رأس السنة 2023 للعائلات

الوكيل الإخباري - مع دقات الساعة الثانية عشر ليلاً، تعرض العديد من المواقع في دبي عرضًا رائعًا للألعاب النارية. يتجمع الكثير من الناس على الواجهة البحرية لنافورة دبي لمشاهدة أفضل احتفال بالعام الجديد في العالم لمشاهدة العرض المذهل للضوء والصوت في برج خليفة وعرض الضوء والماء في نافورة دبي.

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يمكن حجز طاولة في أي من المطاعم المنتشرة في منطقة الواجهة البحرية لتناول عشاء لذيذ والاستمتاع بالمناظر الخلابة في نفس الوقت. كما يحلو الاستمتاع بالعروض الحية في أوبرا دبي.

بانكوك



تعد بانكوك واحدة من أفضل الأماكن للسفر إليها للعام الجديد حيث تعد ساحة سنترال وورلد هي أهم ما يميز المدينة في ليلة رأس السنة عندما يجتمع العديد من الأشخاص معًا للاحتفال ببدء العام الجديد. الألعاب النارية الرائعة والميدان مليء بالعديد من المطاعم التي تنبض بالحياة. في بانكوك، يمكن القيام برحلة عشاء فخمة على نهر تشاو فرايا للاستمتاع ببوفيه عالمي وتايلاندي مع مأكولات بحرية. شاهد الأفق المذهل والألعاب النارية لتجربة العام الجديد.

أمستردام



أمستردام هي وجهة مذهلة لاستقبال السنة الجديدة حيث يمكن الاستمتاع بأفضل الحفلات في الساحات العامة مثل ساحة دام وميدان رمبرانت. أفضل جزء في هذه الساحات هو أنها مجانية ويمكن للمرء الاستمتاع باحتفالات العام الجديد بحماسة. أمستردام هي واحدة من أفضل الأماكن التي يمكنك الذهاب إليها في ليلة رأس السنة الجديدة مع العائلة حيث توجد العديد من الحفلات المتطورة التي تقام هنا. للحصول على تجربة بسيطة، توجه إلى نهر أمستل، كما يمكن ح ضور مهرجان أمستردام لايت الذي يحدث كل عام من ديسمبر إلى يناير مع القنوات والطرق مضاءة بأضواء خرافية، مما يجعل الأجواء بأكملها جذابة.

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