أفضل الطرق لتجنب حرارة الصيف خلال العطلة

الوكيل الإخباري - يعاني الثيرون من حرارة الطقس الشديدة في فصل الصيف خلال السفر، لذا تتوفر عدد من الطرق والخطوات من أجل تجنب حرارة الطقس في فصل الصيف والتي يمكن ذكرها في عدد من النقاط التالية للاستفادة منها أثناء السفر في هذا الموسم الصيفي.

اضافة اعلان

التحقق المسبق

يمكن أن يتسبب الطقس القاسي، وخاصة الحار، في تأخيرات واضطرابات في السفر الجوي، لذا فمن المهم للغاية التحقق مقدمًا مع شركة الطيران الخاصة بالمسافر للتأكد من أن الرحلات الرخيصة في يونيو أو أغسطس ستكون في الموعد المحدد، بالإضافة إلى التحقق والتأكد من أن الفندق سيحتوي على مكيف هواء مناسب.

اختيار الملابس الخفيفة والمناسبة مع الطقس الحار

يفضل الاهتمام بحزم كافة الملابس الخفيفة في الوزن بالإضافة إلى ذات الألوان الفاتحة والتي يفضل ارتدائها في فترة النهار، حيث أن الملابس الداكنة تكون سببًا في امتصاص الحرارة، وبالتالي هذا يجعل المسافر بالحرارة أكثر، فضلًا عن ذلك أنه ينصح بحزم الاقمشة مثل القطن، الكتان الخفيف حيث أن هذه الخامات يكون لها دورًا مساهمًا تجنب الشعور بحرارة الطقس القاسية، بالإضافة إلى ضرورة ترك الأقمشة الثقيلة مثل البوليستر والساتان، كما أنه من الضروري الاستعانة بنظارة شمسية أثناء التواجد في مثل هذا الطقس.

السفر في الصباح الباكر

إذا كان المسافر يخطط للمشي لمسافات طويلة أو مشاهدة المعالم السياحية أو القيام بأي شيء في الهواء الطل ، فإن الاستيقاظ المبكر هو الطريق الصحيح للذهاب، قد يكون من الصعب التحرك في أول شيء في الصباح خاصة في الإجازة ولكنه أفضل من فترة ما بعد الظهر عندما تكون الشمس في ذروتها.



تناول المثلجات

يمكن تناول الكثير من المأكولات الباردة الصالح تناولها في مثل هذا الطقس الحار، والتي يكون من بينها:«الآيس كريم، المثلجات، عصائر طبيعية»، حيث أن هذه المأكولات يكون لها دورًا مساهمًا في التخفيف من حرارة الطقس الشديدة.



المشروبات

يحتاج الجسم إلى تناول كميات معتدلة ومناسبة من المياه والسوائل التي يحتاج إليها الجسم في الطقس الحار، حيث أن الجسم يكون في حاجة إلى المزيد من السوائل المُرطبة والمياه، بالإضافة إلى ذلك أنه من الضروري الامتناع عن تناول المشروبات المحتوية على نسبة عالية من الكافيين كالقهوة والشاي لأنها تكون سببًا في جفاف الجسم من السوائل.

التعرف على الأطعمة التي يجب تناولها والأطعمة التي يجب تجنبها

يمكن تناول الأطعمة الخفيفة ومحاولة تجنب الأطباق الدهنية قدر الإمكان لأنها تقلل كمية الماء في الجسم، وتعتبر الخضار والسلطات ضمن المأكولات الخفيفة التي يكون الجسم في حاجة إليها، وكذلك الفواكه الصيفية الطازجة التي تحتوي على الكثير من الماء، مثل البطيخ والطماطم والبرتقال والخوخ والخوخ والعنب، أنها تساعد على تجديد المغذيات الدقيقة الحيوية.

سيدتي

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة