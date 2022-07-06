الأربعاء 06-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

ولي العهد ينشر صورة بمناسبة خطوبة الأميرة إيمان

وزير الصناعة : مخزون الأردن من القمح يكفي لحوالي 14 شهرا

خطوبة صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني .. من هو خطيبها ؟

رئيس هيئة الأركان يلتقي وزير القوات المسلحة البريطانية

مدير الأمن العام يكرم ألوية متقاعدين

قطر تعيد إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة

الصحة تنظم ورشة عن تنشيط رصد الأمراض السارية

وزير الصناعة يعلن عدم وجود نية لوضع سقوف سعرية للزيوت حاليا

اختتام فعاليات معسكرات مسارات الأردن بالعقبة

العيسوي يشارك في تشييع جثمان العين والوزير الأسبق مروان الحمود

الأربعاء، 06-07-2022 04:06 م

أفضل الطرق لتجنب حرارة الصيف خلال العطلة

2021_6_27_1_50_41_810


الوكيل الإخباري - يعاني الثيرون من حرارة الطقس الشديدة في فصل الصيف خلال السفر، لذا تتوفر عدد من الطرق والخطوات من أجل تجنب حرارة الطقس في فصل الصيف والتي يمكن ذكرها في عدد من النقاط التالية للاستفادة منها أثناء السفر في هذا الموسم الصيفي.

اضافة اعلان

 

التحقق المسبق
يمكن أن يتسبب الطقس القاسي، وخاصة الحار، في تأخيرات واضطرابات في السفر الجوي، لذا فمن المهم للغاية التحقق مقدمًا مع شركة الطيران الخاصة بالمسافر للتأكد من أن الرحلات الرخيصة في يونيو أو أغسطس ستكون في الموعد المحدد، بالإضافة إلى التحقق والتأكد من أن الفندق سيحتوي على مكيف هواء مناسب.

 

اختيار الملابس الخفيفة والمناسبة مع الطقس الحار
يفضل الاهتمام بحزم كافة الملابس الخفيفة في الوزن بالإضافة إلى ذات الألوان الفاتحة والتي يفضل ارتدائها في فترة النهار، حيث أن الملابس الداكنة تكون سببًا في امتصاص الحرارة، وبالتالي هذا يجعل المسافر بالحرارة أكثر، فضلًا عن ذلك أنه ينصح بحزم الاقمشة مثل القطن، الكتان الخفيف حيث أن هذه الخامات يكون لها دورًا مساهمًا تجنب الشعور بحرارة الطقس القاسية، بالإضافة إلى ضرورة ترك الأقمشة الثقيلة مثل البوليستر والساتان، كما أنه من الضروري الاستعانة بنظارة شمسية أثناء التواجد في مثل هذا الطقس.

 

السفر في الصباح الباكر
إذا كان المسافر يخطط للمشي لمسافات طويلة أو مشاهدة المعالم السياحية أو القيام بأي شيء في الهواء الطل ، فإن الاستيقاظ المبكر هو الطريق الصحيح للذهاب، قد يكون من الصعب التحرك في أول شيء في الصباح خاصة في الإجازة ولكنه أفضل من فترة ما بعد الظهر عندما تكون الشمس في ذروتها.


تناول المثلجات
يمكن تناول الكثير من المأكولات الباردة الصالح تناولها في مثل هذا الطقس الحار، والتي يكون من بينها:«الآيس كريم، المثلجات، عصائر طبيعية»، حيث أن هذه المأكولات يكون لها دورًا مساهمًا في التخفيف من حرارة الطقس الشديدة.


المشروبات
يحتاج الجسم إلى تناول كميات معتدلة ومناسبة من المياه والسوائل التي يحتاج إليها الجسم في الطقس الحار، حيث أن الجسم يكون في حاجة إلى المزيد من السوائل المُرطبة والمياه، بالإضافة إلى ذلك أنه من الضروري الامتناع عن تناول المشروبات المحتوية على نسبة عالية من الكافيين كالقهوة والشاي لأنها تكون سببًا في جفاف الجسم من السوائل.

 

التعرف على الأطعمة التي يجب تناولها والأطعمة التي يجب تجنبها
يمكن تناول الأطعمة الخفيفة ومحاولة تجنب الأطباق الدهنية قدر الإمكان لأنها تقلل كمية الماء في الجسم، وتعتبر الخضار والسلطات ضمن المأكولات الخفيفة التي يكون الجسم في حاجة إليها، وكذلك الفواكه الصيفية الطازجة التي تحتوي على الكثير من الماء، مثل البطيخ والطماطم والبرتقال والخوخ والخوخ والعنب، أنها تساعد على تجديد المغذيات الدقيقة الحيوية.

 

سيدتي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
5039986-1600918830

أجمل أماكن السياحة في هنغاريا

18628169_403

نصائح ذهبية لتفادي الدوخة والغثيان أثناء السفر

03e36c52-27ee-4f04-b23a-917b277aa4fe

اسباب تدفعك إلى زيارة اليابان

b399f086-521e-4fa0-ac34-dcdaa67356a3

زيارة جبال حسمي بالسعودية.. تجربة مليئة بالإثارة

اجمل-دول-العالم-1

أماكن صيفية أسطورية عليك زيارتها

tbl_articles_article_18642_32161c147a6-3654-4bec-a046-91c33b8031f9

نصائح ضرورية عند السياحة العلاجية

أخبار متعلقة
18628169_403

نصائح ذهبية لتفادي الدوخة والغثيان أثناء السفر

tbl_articles_article_18642_32161c147a6-3654-4bec-a046-91c33b8031f9

نصائح ضرورية عند السياحة العلاجية

19-04-24_19-15-41

تعرف على الوقت المناسب لحجز الطائرة

128980

نصائح يجب إتباعها أثناء السفر في عيد الأضحى

29389

نصائح يجب إتباعها عند القيام برحلات السفاري

135-110913-travel-pharmacy-contents-medicines-2

نصائح مفيدة لتحضير صيدلية السفر