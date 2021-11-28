الوكيل الإخباري - سواء كنت ترغب في قضاء بعض الوقت بمفردك أو ليس لديك رفيق سفر ملائم في الوقت الحالي، فإن تجربة السفر في رحلة سياحية بمفردك هي بالتأكيد واحدة من التجارب الرائعة التي تستحق التجربة ولو مرة واحدة في العمر، فهي تتيح لك فرصة الحصول على المزيد من أوقات الاسترخاء والراحة، وتجربة القيام بأنشطة تعتمد على الذوق الشخصي بالدرجة الأولى وليس آراء رفقاء السفر سواء كانوا من أفراد العائلة أو الأصدقاء.

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أفضل النصائح لرحلات سياحية ناجحة عند السفر بمفردك





1 - تأكد من اختيار وجهة سياحية آمن للسفر للمسافرين المنفردين.

2 - احرص على القيام ببحث جيد عن أفضل الفنادق للإقامة وأفضل المواقع السياحية للزيارة حتى تكون على دراية بأكبر قدر ممكن من المعلومات عن الوجهة السياحية قبل السفر إليها بمفردك.

3 - اختر مكان إقامتك بعناية في وجهتك السياحية وتأكد من أن الفندق الذي ستقيم فيه يتمتع بسمعة جيدة وموقع جيد وآمن، لأن هذا النوع من الفنادق أكثر أمنا للمسافر المنفرد.

4 - تأكد من حجز رحلات السفر بالطيران ووحدة إقامتك الفندقية، قبل السفر حتى لا ينتهي بك الأمر عالق بمفردك في وجهة سياحية ما.

5 - تجنب الإقامة في حدات الإقامة الفندقية المشتركة والتي تتضمن مشاركتك لغرباء المرافق الخاصة مثل الحمام المشترك وموقع للمعيشة أو الطهي.

6 - ابدأ يومك مبكرا لتجنب الزحام والحصول على فرص أفضل في استكشاف المواقع السياحية المختلفة والتعرف على أفضل ما تقدمه لزوارها.

7 - جرب القيام بأحد الأنشطة السياحية التي لم يسبق لك القيام بها مثل رحلات السفاري، رحلات الغوص وما شابه ذلك لتجنب الشعور بالملل خلال رحلتك السياحية بمفردك.

8 - تأكد من القيام بالأنشطة السياحية المفضلة لديك والتي غالبا ما تتجنب القيام بها لمخالفتها أذواق رفقاء سفرك مثل زيارة متحف فني، زيارة صالون تجميل وسبا وما شابه ذلك.

9 - جرب تناول الأطعمة المحلية المختلفة وخاصة أطعمة الشارع، ولا بأس أيضا بتجربة تناول الطعام في مطعم فخم أو باهظ.

10 - تأكد من ترك معلومات بشأن رحلة سفرك وموقع إقامتك وخط سيرك خلال رحلة السفر مع مقربين لديك قبل سفرك واطلب منهم الاتصال بك من حين لأخر وتفقد أحوالك والاطمئنان عليك، في حالة رحلات السفر الطويلة.

11 - قم بإعداد قائمة بأرقام الاتصال في حالات الطوارئ ليتم الاتصال بها في حالة حاجتك لمساعدة ما أو وقوع خطب ما لك خلال رحلة السفر.

المصدر - هي

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