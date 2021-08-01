الوكيل الإخباري - أفضل الوجهات السياحية لعشاق التسوق في العالم، والتي تضم العديد من المراكز التجارية والبوتيكات التي تبيع أفخم العلامات التجارية.

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نيويورك

مدينة نيويورك هي أفضل وجهة تسوق شاملة في العالم. يمكنك العثور على جميع منافذ البيع بالتجزئة والأزياء الكبرى في مدينة نيويورك ، جنباً إلى جنب مع الآلاف من المحلات التجارية التي يصعب العثور عليها والتي لا توجد في أي مكان آخر. توجد مراكز تجارية مثل تايم وارنر سنتر، ومحلات في سوهو ، وعلامات تجارية راقية في الجادة الخامسة (فيفث أفينيو)، ومحلات منبثقة في براينت بارك و ميدان الاتحاد ، وأسواق للسلع الرخيصة والمستعملة في بروكلين.





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