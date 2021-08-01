الوكيل الإخباري - أفضل الوجهات السياحية لعشاق التسوق في العالم، والتي تضم العديد من المراكز التجارية والبوتيكات التي تبيع أفخم العلامات التجارية.اضافة اعلان
نيويورك
مدينة نيويورك هي أفضل وجهة تسوق شاملة في العالم. يمكنك العثور على جميع منافذ البيع بالتجزئة والأزياء الكبرى في مدينة نيويورك ، جنباً إلى جنب مع الآلاف من المحلات التجارية التي يصعب العثور عليها والتي لا توجد في أي مكان آخر. توجد مراكز تجارية مثل تايم وارنر سنتر، ومحلات في سوهو ، وعلامات تجارية راقية في الجادة الخامسة (فيفث أفينيو)، ومحلات منبثقة في براينت بارك و ميدان الاتحاد ، وأسواق للسلع الرخيصة والمستعملة في بروكلين.لوس أنجلوس
توجه إلى ذا جروف للاستمتاع بالتسوق أثناء استكشافك لمجمع التسوق الخارجي بالمدينة. صُممت لتبدو وكأنها بلدة صغيرة ، فهي مكان جيد للعثور على بعض متاجر الأزياء المتخصصة. روديو درايف، هو أحد أشهر الشوارع في العالم، وعلى الرغم من أنك لا تكتشف المشاهير ، فقد تتخيل أيضًا مكانًا لتسوق الأزياء الراقية. أرماني ، كوكو شانيل ، كريستيان ديور وآخرون يزينون هذا الشارع الأنيق. إذا كنت بحاجة إلى إثارة فضول المشاهير أكثر قليلاً، فقم بزيارة شارع ميلروز.باريس
باريس هي عاصمة الموضة في العالم. مع التركيز على ماركات المصممين، تعد المدينة موطناً لماركات أزياء راقية مثل شانيل ولويس فويتون وإيف سان لوران. يقدم المثلث الذهبي في باريس، الذي يشمل الشانزليزيه في الدائرة الثامنة. إذا كنت تريد توفير يورو أو اثنين ، فتوجه إلى باريس في كانون الثاني (يناير) أو آب (أغسطس) من أجل الحصول على صفقات التخفيضات.ميلانو
ميلانو هي واحدة من أكثر المدن أناقة في العالم. موطن لبيوت الأزياء الفاخرة مثل برادا و فالنتينو وأرماني وفيرساتشي و دولتشي آند غابانا وأكثر من ذلك بكثير، تُعرف منطقة التسوق الرئيسية باسم كوادريلاتيرو ديلا مودا. تفتخر المدينة أيضاً بالبازارات والمبيعات الممتازة خلال الفترة من يناير إلى فبراير ويوليو وسبتمبر.
المصدر - سيدتي