الأحد 01-08-2021
الوكيل الاخباري

توقع ارتفاع اصابات كورونا بالاردن

محافظة اردنية لم تسجل أي إصابة كورونا

الأردن يتجاوز 3 ملايين جرعة أولى

وزير التربية يوجه رسالة الى أولياء أمور طلبة المدارس

وزير التربية يكشف عن اجراءات جديدة بالمدارس

وزير التربية: نتائج التوجيهي منتصف الشهر الجاري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

الباص السريع يتعرض لحادث تصادم مع مركبة

رئيس هيئة الأركان : الاردن رقم صعب في معادلة الأمن والاستقرار الإقليمي

الأردن يبدي استعداده لدعم المشاريع الإنشائية في العراق

الأحد، 01-08-2021 04:24 م

أفضل الوجهات السياحية لعشاق التسوق في العالم

resize


الوكيل الإخباري - أفضل الوجهات السياحية لعشاق التسوق في العالم، والتي تضم العديد من المراكز التجارية والبوتيكات التي تبيع أفخم العلامات التجارية.

اضافة اعلان

 

نيويورك

مدينة نيويورك هي أفضل وجهة تسوق شاملة في العالم. يمكنك العثور على جميع منافذ البيع بالتجزئة والأزياء الكبرى في مدينة نيويورك ، جنباً إلى جنب مع الآلاف من المحلات التجارية التي يصعب العثور عليها والتي لا توجد في أي مكان آخر. توجد مراكز تجارية مثل تايم وارنر سنتر، ومحلات في سوهو ، وعلامات تجارية راقية في الجادة الخامسة (فيفث أفينيو)، ومحلات منبثقة في براينت بارك و ميدان الاتحاد ، وأسواق للسلع الرخيصة والمستعملة في بروكلين.

لوس أنجلوس
توجه إلى ذا جروف للاستمتاع بالتسوق أثناء استكشافك لمجمع التسوق الخارجي بالمدينة. صُممت لتبدو وكأنها بلدة صغيرة ، فهي مكان جيد للعثور على بعض متاجر الأزياء المتخصصة. روديو درايف، هو أحد أشهر الشوارع في العالم، وعلى الرغم من أنك لا تكتشف المشاهير ، فقد تتخيل أيضًا مكانًا لتسوق الأزياء الراقية. أرماني ، كوكو شانيل ، كريستيان ديور وآخرون يزينون هذا الشارع الأنيق. إذا كنت بحاجة إلى إثارة فضول المشاهير أكثر قليلاً، فقم بزيارة  شارع ميلروز.

باريس
باريس هي عاصمة الموضة في العالم. مع التركيز على ماركات المصممين، تعد المدينة موطناً لماركات أزياء راقية مثل شانيل ولويس فويتون وإيف سان لوران. يقدم المثلث الذهبي في باريس، الذي يشمل الشانزليزيه في الدائرة الثامنة. إذا كنت تريد توفير يورو أو اثنين ، فتوجه إلى باريس في كانون الثاني (يناير) أو آب (أغسطس) من أجل الحصول على صفقات التخفيضات.

ميلانو
ميلانو هي واحدة من أكثر المدن أناقة في العالم. موطن لبيوت الأزياء الفاخرة مثل برادا و فالنتينو وأرماني وفيرساتشي و دولتشي آند غابانا وأكثر من ذلك بكثير، تُعرف منطقة التسوق الرئيسية باسم كوادريلاتيرو ديلا مودا. تفتخر المدينة أيضاً بالبازارات والمبيعات الممتازة خلال الفترة من يناير إلى فبراير ويوليو وسبتمبر.


المصدر - سيدتي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
7728186-265389286

نصائح للحصول على أفضل غرف الفنادق

143-164458-edinburgh-brings-history-future-tourism-beach-2

أفضل الأماكن السياحية في ادنبره

7009661-1706134337

اهم الاماكن السياحية في شرم الشيخ

61053be94236047e3c56fa40

الجنسيات المؤهلة للحصول على التأشيرة السياحية السعودية

1627727654_284_2047329_msc_bellissima_20190226_190550-scaled

انطلاق أول رحلة سياحية لسفينة عملاقة من السعودية نحو وجهات إقليمية

7687396-829486948

زهى الطائف .. فعاليات تثري السياحة السعودية

أخبار متعلقة
7732846-1709549209

مشروع القناة في أبوظبي وجهة سياحية جديدة للمقاهي

fd96940ea40873ce334be1b11f418572-detroit

الأماكن السياحية في ديترويت - صور

boudl-land

أفضل الأماكن السياحية في حفر الباطن بالسعودية

6352856-2133737590

أفضل المغامرات والوجهات السياحية للعائلات

مدن_كينيا

الأماكن السياحية في كينيا

60e5792a42360447373cea08

مصر تسمح لـ 74 جنسية حول العالم بالحصول على التأشيرة السياحية إلكترونيا