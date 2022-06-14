أفضل الوجهات السياحية لقضاء عطلة عيد الأضحى

الوكيل الإخباري - يستغل الكثير من الأسر إجازة عيد الأضحى المبارك، من أجل قضاء أيام ممتعة في وجهات سياحية مميزة، وإذا كنتِ وأسرتكِ تتطلعون إلى السفر لأفضل البلدان السياحية في هذه الإجازة، فسوف نرشدكِ إلى أجمل الأماكن التي عليكِ زيارتها.

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1. جزر المالديف

أصبحت جزر المالديف الوجهة الأكثر شهرة حول العالم للمسافرين سواء العرب أو الأجانب، نظراً لشهرتها وشعبيتها على مواقع التواصل الاجتماعي، واحتوائها على كافة المميزات التي تجعل منها الوجهة السياحية الأفضل على الإطلاق.

وتؤمن المنتجعات الفاخرة في جزر المالديف العديد من الأنشطة وخدمات الترفيه لكافة المسافرين، خاصة في أيام الأعياد والمناسبات العالمية، لذلك ننصحكِ بزيارتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، والتمتع بتجربة فريدة من نوعها.

2. دبي

حضور المناسبات والأعياد في مدينة دبي العالمية أمر لا يضاهي في جماله، حيث تستعد المدينة بأجواء خاصة للغاية، وخدمات وأنشطة وفعاليات مميزة حتى يقضي السياح وأبناء الدولة وكذلك المقيمون، أياماً مميزة.



3. جامايكا

تعد جامايكا من أمتع الوجهات السياحية التي سوف تزورينها على الإطلاق، حيث إنها دولة جزرية في منطقة البحر الكاريبي، وتحتوي على الجبال والغابات والشعاب المرجانية وكذلك الشواطئ الناعمة والبحر الفيروزي، فضلاً عن الأماكن السياحية التاريخية المميزة في الدولة.

4. تركيا

تستقبل تركيا ملايين السائحين سنوياً خلال هذه الفترة من العام، نظراً لتمتعها بالعديد من الوجهات التي يمكن زيارتها، بالإضافة إلى الفعاليات والأنشطة التي يمكن للسائحين الاستمتاع بها، لذلك ننصح باعتماد تركيا ومدنها الرائعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.



5. سيشل

تعتبر سيشل إحدى الوجهات المُفضلة حول العالم الآن، وبشكل خاص للعرب، وتشتهر هذه الجزيرة بشواطئها الخلابة وأجوائها الممتعة، والحياة البحرية الرائعة، لذا سوف تقضين إجازة ممتعة مع أسرتكِ فيها خلال أيام عيد الأضحى المبارك.



6. ماليزيا

قضاء إجازة صيفية في ماليزيا حلم رائع، لأنها تتمتع بمناخ استوائي على مدار العام، بالإضافة إلى احتوائها على الأنشطة السياحية والاستكشافية، فضلاً عن الثقافة والعادات المميزة لأهل الدولة.



7. مصر

تعد أيام الإجازات والعطلات في مصر أمتع ما يكون، لأن القاهرة تضم كماً هائلاً من المناطق الجاذبة للسياحة، والتي تناسب جميع الأذواق والرغبات، فإذا كنتِ ترغبين في قضاء إجازة ممتعة بعيد الأضحى، فيمكنكِ زيارة القاهرة والاستمتاع بالمناطق السياحية.

زهرة الخليج

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