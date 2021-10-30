أفضل مسارات التنزه سيراً على الأقدام في أوروبا

الوكيل الإخباري - يعشق الكثيرون التأمل في الطبيعة ورؤية مناظرها الجذابة، لذا يمكن اختيار أفضل مسارات التنزه على الأقدام في العالم، علماً أن السائح لا يكلفه الأمر سوى انتعال زوج من أحذية المشي المريحة للسير مسافات طويلة وحقيبة تحوي الاحتياجات الأساسية قبل التوجه إلى الوجهات السياحية.

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جنوب إفريقيا

تتميز جنوب إفريقيا بأشهر مسارات التنزه والمشي لمسافات طويلة، ويعتبر «أوتر» من أكثر المسارات الممتعة، حيث يمكن تقسيم المسار إلى خط سير رحلة مدته 5 أيام نظراً لطوله، كما يتواجد به عدد من المعسكرات الخلابة والكبائن بجانب الشاطئ على طول الطريق.

نيبال

يتواجد في نيبال مسار بديع ومميز وهو أنابورنا، تستغرق الرحلة ما يقرب 20 يوماً، كما أنه يمكن استعمال وسائل النقل إلا أن السير على فترات يكون أكثر مُتعة، وذلك من أجل رؤية معابر الأنهار، والجسور المعلقة والمناظر الجبلية والقمم المرتفعة، وبالتالي فأن التأمل في هذه المناظر الطبيعية يكون من أكثر مراحل الرحلة مُتعة.

سينك تير

يتميز هذا الموقع بالكثير من المناظر الطبيعية لمحبي هذه الأجواء، حيث أنه أثناء السير يستمتع السائح بالهندسة المعمارية وألوانها الزاهية، فضلاً عن الجبال العالية، ولا يكن الاكتفاء عند هذا الحد حيث يتوفر الكثير من المطاعم الإيطالية المميزة والتي تقدم الكثير من المأكولات البحرية الطازجة.

باسيفيك كريست

يعد مسار باسيفيك كريست من أشهر المسارات في الولايات المتحدة، لذا من الممكن السير في هذا المكان والتأمل في المناظر الطبيعية الجذابة والمعالم الخاصة به.

كوستاريكا

تتميز كوستاريكا بالغابات الوافرة، بالإضافة إلى الجسور المعلقة والمسارات الطبيعية، لذا يمكن للسائح العاشق للمغامرة والإثارة قضاء وقت ممتع في الغابات ذات المناظر الخلابة، كما توفر هذه المسارات الحياة النباتية الجذابة والحيوانات البرية.



تشيلي

تتسم تشيلي بالحدائق النباتية والمسارات الطبيعية المميزة والجذابة لمحبي التأمل والتنزه سيراً على الأقدام، كما أنها وجهة رائعة للغاية لمحبي الطبيعة، ويمكن أن تمتد رحلة التنزه من 11 إلى 12 يوماً حتى يستطيع السائح الاستمتاع بكل المعالم الطبيعية المميزة.

المصدر- سيدتي

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