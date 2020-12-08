أفضل مناطق التخييم في السعودية خلال فصل الشتاء

الوكيل الاخباري - من اللحظات الجميلة، تلك التي يشعر المرء فيها أن الكون لا يتسع له، فيما هو يجلس في بقعة مكشوفة، متأمّلًا الطبيعة! وفي هذا الإطار، تشتمل السياحة الشتوية في السعودية على مواقع بالبحر الأحمر غربًا والخليج العربي شرقًا والسهول، إضافة إلى الصحاري وسط المملكة وشمالها، علمًا أن غالبية العائلات السعودية تحب أجواء الشتاء، وتستمتع برحلات التخييم والكشتات في البرّ، بما تحمله من بساطة الحياة، وتقدّمه من جلسات السمر، ما يعيد للنفوس سكينتها وصفاءها.



التخييم في العلا



تمتاز محافظة العلا بمنطقة المدينة المنورة بطبيعتها الجذابة، فهي تستقطب العديد من هواة الكشتات البرية، بخاصة مع إطلالة الشتاء ونسماته الباردة، كونها تقع بين مرتفعات جبلية تحدها من الشرق والغرب وتمتد إلى الجنوب، وتوفر أجواء التخييم الفخمة.



"الوادي السري" في الرياض



يبعد الوادي ساعة، بوساطة السيارة، من مدينة الرياض، وهو مقصد الباحثين عن الطبيعة الجذابة، إذ يتكوّن من تشكيلات جبلية صخرية رائعة وكثبان رملية مذهلة تجعل منه المكان المثالي للتخييم والرحلات البرية في الشتاء.



التخييم بجوار فوهة الوعبة



منذ ملايين السنين، انفجر بركان على بعد حوالي 250 كيلومتر من مدينة الطائف الجميلة، وقد شكّل فوهة ضخمة. تقع الوعبة مباشرة على الحافة الغربية لهضاب حفر كشب البازلتية، وهي تحتوي على بحيرة زرقاء، مع بلورات فوسفات الصوديوم في المركز، مما يمنحها مظهرًا أثيريًّا. هناك، يمكن للزائرين التخييم على طول الجانب الشرقي، بالقرب من غابات النخيل الخضر.



جبل السودة

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تقع جبال السودة في منطقة عسير ذات التنوع البيئي، والتضاريس الجغرافية المختلفة، والأجواء المعتدلة على مدار العام، فجبل السودة أكبر جبل في المملكة، إذ يبلغ ارتفاعه 9843 قدمًا. وهو يحتلّ المركز الأول كأعلى قمة جبلية في السعودية، ومن أهم جبال المملكة وأكثرها جذبا للسائحين. مرتفعات السودة من المناطق الجنوبية الأكثر برودةً، كما تسجل نسبًا أعلى في تساقطات الأمطار عن غيرها، كما أصبحت وجهة للعديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية.



جبل طويق



يأخذ الجبل شكل طوق، ويحيط بمنطقة واسعة تمتدّ على مساحة 800 كيلومتر. جبال طويق المحاذية لمدينة الرياض من الجهتين الغربية والشمالية الغربية هي من المواقع المفضلة لهواة رياضة تسلق الجبال والسياحة الصحراوية، كما تشتهر بتشكيلات صخرية ذات حواف حادة وبضمّ الكثير من أشجار السنط... المكان، بقعة مثالية لقضاء بضعة أيام ممتعة في التخييم، وزيارة المواقع الأثرية، وأبرزها الدروب التي كانت معبرًا للمسافرين، وكذلك النقوش في الكهوف.



جبل القارة



جبل القارة الشهير في الأحساء يقع على بعد 13 كيلومترًا شرقي مدينة الهفوف، في وسط واحة خضراء. وهو يطل على مساحات شاسعة مزروعة، تظللها أشجار النخيل، في منظر بديع. الجبل هو واحد من أكثر المواقع زيارة في السعودية، بخاصةً للتخييم، لضمه الكهوف التي تلتف حولها تكوينات صخرية فريدة من نوعها. معظم تلك الكهوف مفتوح للسائحين للاستكشاف من الداخل، والتأمل ولقضاء وقت ممتع بمشاهدة بعض من عجائب الطبيعة في المنطقة.



صحراء الثمامة



تمتاز صحراء الثمامة، التي تقع شمالي مدينة الرياض، وهي من أفضل أماكن "الكشتات" للهروب من صخب المدينه الى هدوء الصحراء المعروفه برمالها الذهبية والمنتزهات الترفيهية. وهي مقصد أهالي الرياض لقضاء ساعات بين أحضان الطبيعة وركوب الجمال وقيادة السيارات الصحراوية والدراجات النارية، كما يقوم البعض بالتخييم. تنتشر رياضة "التطعيس" في المكان، الهواية المحببة للشباب. كما لا يفوّت الزائرون المرور بمنتزه الثمامه البري، بخاصّة في الشتاء. ومع هطول الأمطار، تتعدّد المخيمات المعدة للتأجير، مع وجود الألعاب للأطفال.



• نصائح لرحلات التخييم



• يُنصح بتبليغ الأهل والأصدقاء بموقع التخييم، مع البعد عن منحدرات الأودية، لأنها تتعرض للسيول.



• يجب اختيار سيارات الدفع الرباعي، مع إحضار مضخة هواء لإعادة تعبئة إطارات السيارة بالهواء، ومجرفة وحبل لسحب السارة، وكمية كافية من الوقود.



• إحضار ملابس تناسب الأجواء الباردة "كالفروه" وأغطية وأوشحة وجوارب للتدفئة.



• تجهيز حقيبة الإسعافات الأولية، قبل الخروج في رحلة برية.

المصدر : سيدتي



