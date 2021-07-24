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السبت، 24-07-2021 03:58 م

أفضل وجهات سياحية في جورجيا

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الوكيل الإخباري - مع المناظر الطبيعية الجبلية التي لا تضاهى، والموقع الرئيسي عند تقاطع أوروبا وآسيا، أصبحت جورجيا وجهة شهيرة لقضاء العطلات على الرغم من صغر حجمها، تقدم هذه الجمهورية السوفيتية السابقة قمماً مغطاة بالثلوج، ومواقع على شاطئ البحر، ومسارات مشي ذات مناظر خلابة وأبراج دفاعية عمرها قرون.

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أفضل وجهات سياحية في جورجيا : 

 

حديقة توشيتي الوطنية
تعد حديقة توشيتي الوطنية، وهي منطقة محمية في شمال شرق جورجيا، ذات تضاريس خلابة وأنواع محمية مثل الماعز البري ، من الأماكن التي يجب أن يراها عشاق الطبيعة، تعد منطقة توشيتي الأكبر من أكثر المناطق البكر بيئياً في القوقاز. تشتهر بالمناظر الطبيعية وأبراج الدفاع القديمة وكرم الضيافة والثقافة الشعبية، كما أن المتنزه والمنطقة المحيطة بها تستحق التوقف في خط سير الرحلة.

 

أبليستسيخ
بعيداً في تلال منطقة شيدا كارتلي، حدد علماء الآثار مدينة أوبليسيخي القديمة كواحدة من أقدم المستوطنات الحضرية في جورجيا، يُعتقد أن المدينة كانت في موقع استراتيجي في قلب مملكة كارتلي، وكانت مركزاً سياسياً ودينياً رئيسياً. يمكن للزوار اليوم استكشاف مجمع الكهوف الفريد في المدينة واكتشاف أهميته المعمارية.

ترام تبليسي الجوي
افتُتح خط الترام الجوي في تبليسي في سنة 2012 ، ويربط بين ريك بارك على الضفة اليسرى لنهر متكفاري وحصن ناريكالا. استمتع بإطلالات بزاوية 360 درجة على العاصمة الجورجية بينما ينقلك التلفريك إلى قمة تل سولولاكي.

حديقة متاتسميندا
كانت حديقة متاتسميندا في يوم من الأيام مركزاُ ترفيهياُ هاماً، اليوم، لا تزال الحديقة ذات المناظر الطبيعية الصديقة للعائلة، مع دواراتها ، ومنزلقاتها المائية ، وعجلة فيريس، وجهة شهيرة للمسافرين والسكان المحليين الذين يبحثون عن يوم من المرح والترفيه.

المتحف الوطني الجورجي
مدينة تبليسي غنية بالتاريخ، ولكن يجب على المسافرين الذين يرغبون بمعرفة المزيد عن تاريخ المنطقة، الذي يعود إلى الألفية الثامنة قبل الميلاد، زيارة المتحف الوطني الجورجي.

 

المصدر - سيدتي 


 




 

 


 

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