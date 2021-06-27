الأحد 27-06-2021
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الأحد، 27-06-2021 01:11 م

أفضل 10 وجهات لقضاء الإجازة الصيفية حول العالم

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الوكيل الإخباري - يأتي فصل الصيف، ويسعى معظم الناس إلى الحصول على إجازة طويلة بعد عام من التعب، ويلجأ بعضهم إلى السفر خارج بلادهم في محاولة للتغيير والتعرف على العالم بصورة مختلفة.

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وتقدم مجلة "فوربس" الأمريكية عددا من الأماكن المثالية، التي يمكن للشخص زيارتها خلال عطلته الصيفية، والتي لن تجعله يندم على الإطلاق.


وجاءت تلك الأماكن على النحو التالي:

1. دبي
لا يوجد أفضل من زيارة برج خليفة في دبي، أطول برج في العالم.


2. نيويورك
الإبحار حول تمثال الحرية، تجربة مثالية يمكن أن تجربها عند زيارتك إلى مدينة نيويورك الأمريكية.


3. نيبال
تحتاج إلى تجربة رحلة مغامرات لن تنساها طوال حياتك في قاعدة جبل إيفرست.


4. مصر
رحلة نهرية في نهر النيل في مصر يمكن أن تكون خيارا سحريا لا يصدق.


5. باريس
بجانب زيارتك إلى شارع الشانزليزيه الشهير يمكنك أن تزور برج "إيفل"، أحد أشهر معالم باريس والعالم بأسره.


6. لاس فيغاس
زيارة مدينة لاس فيغاس الأمريكية يمكن أن يكون تجربة جنونية استثنائية لأي شخص.


7. سان فرانسيسكو
عبور جسر البوابة الذهبية في سان فرانسيسكو أحد أبرز المغامرات التي يمكنك أن تعيشها.


8. روما
زيارة مسرح الكولوسيوم أحد عجائب الدنيا السبع، يعتبر هدفا مثاليا لرحلة استثنائية.


9. برشلونة
تعتبر العمارة القوطية الأندلسية في ساغرادا فاميليا أحد التجارب التي لا تنسى عند زيارتك برشلونة.


لا يمكن أن تزور الهند من دون زيارة تاج محل بجماله الأخاذ الذي يأسر القلوب والتاريخ العريق المحيط به.

 

المصدر - سبوتنيك 


 




 

 


 

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