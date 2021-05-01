السبت 01-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

صرف مستحقات تمكين لمتقاعدي الضمان غدا

وصول طائرة سياحية من بلغاريا إلى العقبة

الوضع الوبائي يتحسن وترقب للقرارات الحكومية لالغاء الحظر الجزئي

وفيات السبت 1/5/2021

أسعار الذهب السبت 1/5/2021

وزير الصحة لـ الوكيل : لا اصابات محلية بالسلالة الهندية لكورونا

نحو 70 ألف مصل يؤدون العشاء والتراويح في الأقصى

مطالب بتعزيز الأمان الاجتماعي لفاقدي وظائفهم بسبب كورونا

انخفاض طفيف على درجات الحرارة

بعد العقوبات الروسية.. الاتحاد الأوروبي يحتفظ بحق الرد

السبت، 01-05-2021 10:12 ص

أمريكا تقيد دخول القادمين من الهند

امريكا


الوكيل الإخباري - تعتزم الولايات المتحدة تقييد دخول الوافدين من الهند بدءا من 4 مايو المقبل، بسبب الارتفاع المدمر في حالات الإصابة بفيروس كورونا في هذا البلد الآسيوي، وظهور سلالات متحورة خطيرة هناك.

اضافة اعلان

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي، أمس الجمعة، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اتخذت قرارها هذا بناء على نصيحة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.


وأضافت: "من المزمع أن يتم تنفيذ هذه السياسة في ضوء عدد حالات الإصابة بكوفيد 19 المرتفع بشكل غير عادي والسلالات المتحورة المتعددة المنتشرة في الهند".


ومع تسجيل 386452 حالة إصابة جديدة بكورونا، وصل إجمالي الإصابات في الهند حاليا إلى ما يزيد على 18.7 مليون منذ بدء الوباء، لتصبح في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، من حيث عدد الإصابات.

 

روسيا اليوم

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
دزني

ديزني لاند يعيد فتح أبوابه بعد إغلاق غير مسبوق

مطار

أستراليا تحظر دخول الأستراليين القادمين من الهند

السياحة العربية

62 دولة تؤكد مشاركتها في سوق السفر العربي

كوريا

كوريا الجنوبية تفتتح مركزا جديدا للترويج لصناعة السياحة

الفلبين

الفلبين تحظر دخول القادمين من الهند

بلجيكا

بلجيكا تحظر السفر إليها من الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا بسبب كورونا

أخبار متعلقة
دزني

ديزني لاند يعيد فتح أبوابه بعد إغلاق غير مسبوق

مطار

أستراليا تحظر دخول الأستراليين القادمين من الهند

الفلبين

الفلبين تحظر دخول القادمين من الهند

بلجيكا

بلجيكا تحظر السفر إليها من الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا بسبب كورونا

الهند

الهند :المعالم السياحية مهجورة تماما بسبب كورونا

دبي

810 آلاف زائر دولي إلى دبي خلال شهرين