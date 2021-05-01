أمريكا تقيد دخول القادمين من الهند

الوكيل الإخباري - تعتزم الولايات المتحدة تقييد دخول الوافدين من الهند بدءا من 4 مايو المقبل، بسبب الارتفاع المدمر في حالات الإصابة بفيروس كورونا في هذا البلد الآسيوي، وظهور سلالات متحورة خطيرة هناك.

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وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي، أمس الجمعة، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اتخذت قرارها هذا بناء على نصيحة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.



وأضافت: "من المزمع أن يتم تنفيذ هذه السياسة في ضوء عدد حالات الإصابة بكوفيد 19 المرتفع بشكل غير عادي والسلالات المتحورة المتعددة المنتشرة في الهند".



ومع تسجيل 386452 حالة إصابة جديدة بكورونا، وصل إجمالي الإصابات في الهند حاليا إلى ما يزيد على 18.7 مليون منذ بدء الوباء، لتصبح في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، من حيث عدد الإصابات.

روسيا اليوم