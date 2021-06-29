أنواع الغرف المختلفة في الفنادق والفرق بينها

الوكيل الإخباري - تُصنّف الغرف في الفنادق، وتُسعّر، وفق نوع السرير فيها (أو عدد الأسرّة) والديكور والمفروشات أو المميزات الخاصّة المتوافرة. في الآتي، لمحة عن أنواع الغرف في الفنادق، والفرق بينها.

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أنواع الغرف في الفنادق



• فرديّة: غرفة يشغلها شخص واحد، قد تحتوي على سرير أو أكثر، يتراوح حجم الغرفة بشكل عام بين 37 مترًا مُربّعًا و 45 مترًا مُربّعًا.

• مزدوجة: غرفة خاصّة بشخصين، قد تحتوي على سرير مزدوج أو أكثر، يتراوح حجم الغرفة المزدوجة بشكل عام بين 40 مترًا مُربّعًا و45 مترًا مُربّعًا.

• ثلاثيّة: غرفة تتسع لثلاثة أشخاص، ومزودة بثلاثة أسرّة مفردة، أو سرير مزدوج، أو سريرين مزدوجين، يتراوح حجم الغرفة بشكل عام بين 45 مترًا مُربّعًا و65 مترًا مُربّعًا.

• رباعية: غرفة خاصّة بأربعة أشخاص. قد تحتوي على سريرين أو أكثر، يتراوح حجم الغرفة بشكل عام بين 70 مترًا مُربّعًا و85 مترًا مُربّعًا.

• "كوين": غرفة تحتوي على سرير بحجم "كوين"، قد يشغلها شخص واحد أو أكثر، يتراوح حجم الغرفة بشكل عام بين 32 مترًا مُربّعًا و50 مترًا مُربّعًا.

• "كينغ": غرفة تحتوي على سرير كبير الحجم، قد يشغلها شخص واحد أو أكثر. يتراوح حجم الغرفة بشكل عام بين 32 مترًا مُربّعًا و50 مترًا مُربّعًا.

• غرفة هوليوود التوأم: غرفة يمكن أن تستوعب شخصين، وتضمّ سريرين منفصلين، لكن متصلين معًا بلوح رأسي مشترك، تميل غالبيّة الفنادق ذات الميزانية المحدودة إلى توفير العديد من إعدادات الغرف هذه التي تلبي احتياجات الأزواج،يتراوح حجم غرف هوليوود التوأم بشكل عام بين 32 مترًا مُربّعًا و40 مترًا مُربّعًا.

• استوديو: غرفة تضمّ سريرًا قبلًا للتحوّل إلى أريكة، بالإضافة إلى سرير إضافي. يتراوح حجم الغرفة بشكل عام بين 25 مترًا مُربّعًا و40 مترًا مُربّعًا.

• جناح: غرفة تضمّ غرفة نوم واحدة أو أكثر ومساحة معيشة منفصلة، يتراوح حجم الجناح بشكل عام بين 70 مترًا مُربّعًا و100 متر مربع.

• غرف متصلة: غرف ذات أبواب دخول فردية من الخارج، مع باب متصل بينها. يمكن للضيوف التنقل بين الغرف، من دون المرور عبر الردهة، يتراوح حجم الغرفة المتصلة بشكل عام بين 30 مترًا مُربّعًا و50 مترًا مُربّعًا.

المصدر - سيدتي





