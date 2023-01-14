أهم الممنوعات في شنطة السفر أثناء التواجد على متن الطائرة

الوكيل الإخباري - هناك بعض الأغراض الممنوع توضيبها في الحقائب المسموح حملها على متن الطائرة، ومن أهمها:





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الأدوات الصغيرة



يُسمح باستخدام بعض الأدوات الصغيرة، مثل المفاتيح، طالما كان طولها 7 بوصات أو أقل، يُسمح للمسافر أيضًا بحمل مقص أظافر وقواطع حبوب ومقص صغير بشفرات قياس 4 بوصات أو أقل من النقطة المحورية، يجب تغليف جميع الأدوات الأخرى بإحكام (إذا كانت حادة) ومعبأة في الأمتعة المسجلة. يُسمح لك بإحضار أحمر الشفاه ومرطب الشفاه ومساحيق ومع ذلك، في حالة الرغبة في إحضار أي مكياج في شكل سائل (مثل الماسكارا السائلة أو جل الشفاه)، فسيتعين على المسافر التأكد من أنها تفي بالقيود المفروضة على السوائل والمواد الهلامية، ببساطة، يجب ألا تتجاوز عبواتها 100 مل ويجب أن يكون المسافر قادرًا على وضعها بالكامل في كيس بلاستيكي، لا يزيد حجمه عن 1 لتر.



معجون الأسنان



بينما يمكن أن أخذ معجون الأسنان في حقيبة اليد، إلا أنه يجب أن يكون حجم معجون الأسنان أقل من 100 مل (3.4 أونصة).



مزيل التعرق



يمكن إحضار أنواع معينة من مزيلات العترق في حقيبة السفر. إذا كان مزيل العرق الخاص سائلًا، أي بخاخ أو جل أو لفة أو كريم، فإنه يخضع لقيود 100 مل (3.4 أونصة)، تنطبق نفس القاعدة على العطور، وهي سوائل، لذلك في حالة الرغبة في السفر بوزن خفيف (حقائب اليد فقط)، فمن الضروري التأكد من أن العطر يناسب متطلبات 100 مل. من ناحية أخرى، يُسمح بمزيلات العرق الصلبة في حقيبة السفر المحمولة والحقيبة المسجلة ولا تتبع قاعدة 100 مل، لذلك في حالة إحضار مزيل العرق ستيك، فيمكن أخذ واحد بأي حجم.



الكمبيوتر المحمول



حتى إذا كان المسافر لا يخطط للقيام بأي عمل أو مشاهدة فيلم على متن الطائرة، فإنه لا يزال يوصى بأخذ الكمبيوتر المحمول معه، قد يؤدي فحصه مع باقي الأمتعة إلى تلفها. تذكر أنه سيُطلب من المسافر إخراج الكمبيوتر المحمول من الأمتعة المحمولة عند نقطة التفتيش الأمنية، يجب أن يمر الكمبيوتر المحمول الخاص بالمسافر (وأي عناصر إلكترونية أخرى) عبر ماسحات الأشعة السينية بشكل منفصل

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