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الأربعاء، 19-05-2021 03:07 م

إجراءات جديدة تطبق على الأجانب القادمين إلى السعودية

السعودية


الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، اليوم الأربعاء، عن تطبيق إجراءات جديدة على الأجانب القادمين إلى المملكة.

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وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن السعودية أطلقت بوابة إلكترونية لشركات الطيران العاملة في المملكة لتسجيل بيانات التطعيم الخاصة بجميع الأجانب المسافرين إليها.


أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، اليوم الأربعاء، عن تطبيق إجراءات جديدة على الأجانب القادمين إلى المملكة.


وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن السعودية أطلقت بوابة إلكترونية لشركات الطيران العاملة في المملكة لتسجيل بيانات التطعيم الخاصة بجميع الأجانب المسافرين إليها.


وأضافت أن البوابة ستسهل الإجراءات عند الوصول إلى المملكة وستربط بيانات الزوار بالتطبيق السعودي (توكلنا) على الهاتف المحمول الذي يتتبع إصابات كورونا.


يذكر أنه اعتبارا من يوم غد 20 مايو/أيار الجاري، لن يُطلب من الأجانب القادمين من بلدان مؤهلة حصلوا على كل جرعات التطعيم ضد كوفيد-19، أو تعافوا منه مؤخرا، قضاء فترة حجر صحي في الفنادق الحكومية المحددة.


وكانت السعودية، قد أصدرت أمس الثلاثاء، قرارا جديدا بعدم السماح لأي شخص لم يحصل على لقاح "كوفيد-19" بالدخول إلى المنشآت الحكومية والخاصة واستخدام وسائل النقل العامة وحضور الأنشطة والمناسبات وذلك اعتبارا من 1 أغسطس/آب المقبل.


وأكدت أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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