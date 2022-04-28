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الخميس، 28-04-2022 09:34 ص

إدراج الكويت ضمن قائمة الإعفاء من تأشيرة شنغن رسمياً

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الوكيل الاخباري- أعلنت المفوضية الأوروبية رسمياً إدراج اسم الكويت ضمن قائمة الدول التي سيعفى رعاياها من تأشيرة شنغن، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وقالت المفوضية في بيان إن هذه الخطوة تمهد للبدء في سلسلة مفاوضات نهائية رسمية بين الكويت والاتحاد الأوروبي لإعفاء الكويتيين من "شنغن".

وأضافت أنه بمجرد الموافقة النهائية لن يحتاج رعايا الكويت الحاملون لجوازات سفر بيومترية الحصول على تأشيرة مسبقة للإقامة لأغراض عائلية أو عمل أو سياحة في منطقة شنغن لمدة تصل إلى 90 يوماً من تاريخ الدخول في كل ستة أشهر.

وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروربي جوزيب بوريل: "اقتراحنا يمثل خطوة أولى لتسهيل سفر الأشخاص من المنطقة بأكملها إلى الاتحاد".

ولفت إلى أن الهدف النهائي هو ضمان التماسك الإقليمي وتحقيق السفر بدون تأشيرة لجميع دول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز الشراكة الشاملة والتعاون بين الاتحاد والمجلس.

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