إرشادات يجب اتباعها عند زيارة بلد جديد

الوكيل الإخباري - السفر واحد من أمتع الأنشطة الحياتية، التي يمكن أن يقوم بها الإنسان، وفيه الكثير من الفوائد، من اطلاع على ثقافات جديدة تفتح المدارك، وتنمية المهارات، وغيرهما الكثير، لكن بالطبع لكل بلد وشعب طباع خاصة مختلفة عن الآخر، ووجود الفرد في مكان يزوره لأول مرة قد يعرضه لبعض المواقف غير المتوقعة، لذلك هناك عدد من الإرشادات يجب اتباعها عند سفرك، أو زيارتك لأي بلد لأول مرة.

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يجب على المسافر في البداية الاستعداد بمدة قبل الذهاب لزيارة البلد الجديد، من خلال معرفة المناخ والطقس في وقت وجوده به، وشراء خريطة المواصلات قليلة التكلفة، وتنزيل أهم التطبيقات المستخدمة في هذه الدولة لتسهيل الحركة وشراء الطعام على سبيل المثال، ومواعيد القطارات، والحافلات العامة، وحتى السيارات الخاصة.

ومن أهم الضوابط والقواعد أنه يجب أن تحافظ، وبشكل جيد، على هويتك الشخصية، المتمثلة في جواز السفر أثناء وجودك في البلد، ومعرفة موقع سفارة بلدك بداخله في حال التعرض لأي موقف يستدعي الذهاب إليها.



كما يفضل أن يكون المسافر على علم شامل بأهم عادات وتقاليد البلاد المتوجه إليها، ويجب عليه احترام كل الطقوس المقامة فيها أثناء وجوده فيها، وعدم الاعتراض عليها، حتى إن كانت مختلفة عن معتقداته.



وأهم النقاط: مراعاة الذوق العام، وتوخي الحذر في التصرفات والكلمات، وعدم التصرف بعشوائية قد تؤدي لنتائج غير مرضية.



وأخيراً، حفظ أموالك، وأوراقك المهمة، داخل خزينة الغرفة، التي تقيم بها، ويجب التأكد من إغلاقها بشكل جيد.

زهرة الخليج