إزمير وجهة جذابة لعشاق التاريخ عند السياحة في تركيا

الوكيل الإخباري - تتمتع الأطلال المعمارية في إزمير بأهمية كبيرة وتعكس حكايات عصور ما قبل التاريخ. عند الزيارة، لا بدّ من استكشاف أقدم مدنها لأنها تعكس كل ما حدث في الماضي وتعطي لمحة عن التطورات الحديثة للزوار.

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تعد إزمير أيضًا موطنًا لبعض من أفضل المقاهي والمطاعم حيث يمكن تناول وجبة شهية ومشروبات منعشة. في الآتي، أشهر أماكن السياحة في إزمير.

إزمير أغورا



هو موقع روماني قديم يقع بين شوارع كيميراتي وجانب تل إزمير. يقدم لمحة عن تاريخ هذه المنطقة البالغ من العمر خمسة وثمانين عامًا عندما كانت تُعرف سابقًا باسم سميرنا. دمرها زلزال عام 178 بعد الميلاد، ولكن تم تجديدها لاحقًا بأمر من ماركوس أوريليوس، الذي كان الإمبراطور الروماني. إن بوابة فوستينا التي أعيد بناؤها والأعمدة الكورنثية ملفتة للنظر، كما أن الغرف المقببة جذابة بنفس القدر.

الاكاتي

تقع هذه المدينة الشاطئية في شبه جزيرة تشيشمي في تركيا، وهي تحظى بشعبية كبيرة بين السائحين. في الواقع، المكان عبارة عن مزيج انتقائي من كل الأشياء القديمة والفخمة، وهذا يجعله أحد الأماكن المفضلة للزيارة في إزمير. أكبر جاذبية في المدينة هو المركز الرياضي في الاكاتي مارينا في الجنوب، والذي يواجه رياحًا قوية وبسبب هذا العدد الكبير من الناس يزورون الاكاتي لمجرد ركوب الأمواج هناك.





مسجد حصار

مسجد حصار هو أكبر مركز للتجمع الإسلامي في إزمير، بُني عام 1597، وهو من أروع نماذج العمارة العثمانية. المسجد مغطى بقبة مركزية في الوسط وثلاث قباب على ظهره، وقد بني الهيكل بأكمله من الرخام الأبيض. يحتوي على صالات عرض منفصلة للرجال والنساء، وكلا الصالات مغطاة بزخارف العنب والورد، مما يضفي على المسجد طابعًا شرقيًا.



ساحة كوناك

ساحة كوناك هي ساحة مزدحمة تقع في منطقة كوناك في إزمير، وهي بمثابة نقطة التقاء مشتركة للسكان المحليين والسائحين على حد سواء. تضم بعضًا من أشهر مناطق الجذب، مثل مسجد ياه الجميل وبرج الساعة كوناك. تم تصميم الساحة بواسطة Gustave Eiffel وتم تحويلها إلى مركز تسوق لاحقًا. إنها محاطة بالمباني الحكومية الشهيرة وتنتشر فيها بعض المقاهي والمطاعم الجذابة.



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